Europa League, RB Salisburgo-Roma 1-0, voti e pagelle: “Cristante non basta, Capaldo decisivo”

La Roma viene sconfitta nell’andata dei playoff di Europa League.

Le pagelle del Red Bull Salisburgo

Kohn 7: Il migliore dei suoi. Neutralizza Abraham nell’uno contro uno e nella ripresa si ripete chiudendo lo specchio a Belotti. Il risultato finale passa soprattutto dalle sue mani.

Dedic 6: Non commette errori. Si vede poco in fase d’attacco ma il suo compito primario era quello di arginare El Shaarawy.

Solet 6,5: Non era una serata facile sulla carta, invece risulta perentorio nei suoi stacchi di testa e nelle sue chiusure. La Roma non passa facilmente dalle sue parti.

Pavlovic 6: Fortunatamente per gli austriaci, è il compagno a mettere una pezza ai suoi errori. La sfida con Abraham è persa e il voto poteva non essere sufficiente, si fa perdonare nel finale con l’assist che porta alla rete di Capaldo.

Ulmer 6: Anche lui gioca tenendo in considerazione più la fase difensiva che quella offensiva. Nessun errore particolare da segnalare.

Capaldo 7: Per lunghi tratti della partita non sembra essere un’arma vincente per i suoi, anzi, qualche errore lo ha fatto. Nonostante ciò, all’88esimo il suo inserimento lo porta a mettere in rete il gol che vale la partita. Basta questo per essere tra i migliori.

Gourna-Douath 6: Anche lui, bene in fase difensiva. Non riesce sempre a costruire gioco e far ripartire i suoi, ma in copertura è un fattore.

Seiwald 6,5: Il migliore a centrocampo. Gestisce con grande caparbietà e visone i possessi palla dei suoi e risulta utile, come tutta la squadra, anche in fase difensiva. Partita di ottimo spessore.

Sucic 6: Non precisissimo, ma prova a rendersi pericoloso. Nel primo tempo è il calciatore che ha provato il tiro più volte dei suoi, non sempre ha assestato bene il colpo, ma almeno ha dimostrato vivacità. (Dall’82’ Gloukh SV)

Fernando 5: Invisibile. Ha le potenzialità per poter decidere le azioni offensive della sua squadra, ma oggi la Roma lo ha disinnescato a dovere, soprattutto grazie alla marcatura di Smalling. (Dal 60′ Adamu 5,5: Entra senza incidere troppo).

Okafor 5,5: Forse il giocatore più atteso dei suoi, si prende una serata di “riposo” rispetto alle grandi notti di Champions in cui ha sempre mostrato vivacità. Perde troppi palloni e tira senza troppa convinzione. (Dall’82’ Koita SV).

Matthias Jaissle 6,5: Nonostante una partita non giocata con la qualità vista in Champions League, il risultato è di estrema importanza. Uscire dal match casalingo con una vittoria è un fattore importante che può dare al Salisburgo le motivazioni necessarie nella difficile sfida all’Olimpico di Roma.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Poco chiamato in causa. Non può nulla sul gol del Salisburgo.

Mancini 6: Non vengono evidenziati errori nella sua prova, deve contenere uno spento Fernando e riesce ad essere bravo nelle chiusure.

Smalling 6,5: Il migliore dei suoi in fase difensiva. Salva anche un potenziale gol su conclusione di Fernando. Svetta bene di testa ed è indispensabile per carisma e concretezza.

Ibanez 6: Ha il compito di arginare Okafor, giocatore veloce e imprevedibile. Esce sicuramente vincitore dalla sfida e non rischia.

Zalewski 6: Non sempre nel pieno del gioco, ma comunque importante. Bravo negli appoggi e molto generoso nel fare entrambe le fasi.

Cristante 6,5: Molto probabilmente è il migliore dei suoi. Giganteggia a centrocampo contro una linea difficile da arginare come quella del Salisburgo. E’ sempre nel vivo dell’azione, sia in fase offensiva, che difensiva.

Matic 5: Partita già non troppo positiva del mediano, completa il tutto perdendo Capaldo in occasione del gol-vittoria del Salisburgo.

El Shaaraawy 6: Più “vivo” di Zalewski in fase d’attacco. Ha spunti molto interessanti, nel secondo tempo va leggermente in calando, ma è comunque una buona prova.

Dybala 5,5: Non un grande primo tempo, probabilmente ha pesato anche un fastidio muscolare ancora da individuare, ma non ha brillato come al solito. La sua partita dura solo un tempo. (Dal 46′ Celik 6: Volenteroso. Ha provato a piazzare anche alcuni cross ma senza fortuna).

Pellegrini 6: Prova generosa del capitano. Ha provato ad aiutare, dal punto di vista tecnico, tutti i compagni. Forse gli è mancato qualcosa negli ultimi metri. (Dal 74′ Wijnaldum SV).

Abraham 6: Si rende pericoloso, ma spesso non è nel vivo del gioco anche perché la Roma lo lascia fin troppo solo. (Dal 74′ Belotti 6: Una traversa che poteva cambiare il corso della partita).

Josè Mourinho 5: Non era certamente una trasferta facile, nonostante ciò era lecito aspettarsi di più da questa squadra. Servirà una Roma diversa all’Olimpico.