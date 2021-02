Europa League, sedicesimi: ufficiale Molde-Hoffenheim e Real Sociedad-Manchester United in campo neutro a Villareal e Torino

Europa League sedicesimi. Continuano a cambiare le sedi delle partite di Champions League ma anche di Europa League per via del Coronavirus. Già c’è stato lo spostamento di due match di Champions League: Lipsia Liverpool e Borussia-City. Ed ora tocca anche all’Europa League. Infatti, Molde-Hoffenheim e Real Sociedad-Manchester United si giocheranno in campi neutri. Il primo match al Madrigal di Villareal mentre il secondo molto probabile che avvenga all’Allianz Stadium di Torino.

Il Covid continua ad ostacolare l’organizzazione delle partite. Nella fase più delicata della pandemia, iniziano anche le competizioni europee. Non tutte le partite, però, sembrano potersi giocare regolarmente nei propri stadi. Un esempio è il match degli ottavi di Champions League, Lipsia-Liverpool, che è stata spostato a Budapest perché la Germania non accetta chi entra dall’Inghilterra, per via della nuova variante del virus.

Sempre in Ungheria si giocherà anche la gara tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City per il medesimo problema. La preoccupazione è molta, nonostante i tesserati dei club vengano continuamente controllati e sottoposti a tamponi. L’obiettivo è finire prima dell’inizio degli Europei fissati per questo giugno e non è possibile un nuovo slittamento delle competizioni. Il campo neutro sembra l’unica soluzione. Anche in Europa League ci sono stati casi dei cambiamenti sugli stadi.

Il match dei sedicesimi di Europa League, Molde-Hoffenheim, si giocherà allo Stadio Madrigal di Villa-real. La UEFA lo ha affermato ufficialmente tramite un comunicato. Stessa sorte anche per l’incontro davvero interessante tra Real Sociedad e Manchester United. Molto probabilmente si giocherà all’Allianz Stadium, stadio della Juventus, poiché neanche gli spagnoli permettono di far atterrare gli inglesi.

La UEFA non ha ancora confermato lo spostamento definitivo. Con la Juve si sarebbe già trovato l’accordo ma manca ancora l’ok del governo italiano. In caso contrario, gli iberici dovranno trovare un altro campo su cui giocare.

