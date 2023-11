Euro2024, Italia in 4° fascia: tutte le nazionali qualificate

L’Italia in quarta fascia per Euro 2024, possibile girone di ferro per gli azzurri ai prossimi sorteggi del 2 dicembre ad Amburgo.

Italia in quarta fascia ai sorteggi del prossimo 2 dicembre

Con il successo della Croazia sull’Armenia, l’Italia finisce in quarta fascia in vista dei prossimi sorteggi in programma il 2 dicembre ad Amburgo. Gli azzurri, dunque, sono già certi di non poter pescare nel proprio girone la Serbia di Vlahovic e la Svizzera, in attesa di sapere quali saranno le ulteriori tre squadre che usciranno vittoriose dai play off e che di conseguenza andranno a comporre definitivamente il gruppo della quarta urna.

I prossimi sorteggi in programma ad Amburgo spaventano terribilmente l’Italia che rischia di ritrovarsi bloccata in un vero e proprio girone di ferro con pericolo presenti in tutte le altre urne. Attualmente sono dunque 21 le nazionali certe della loro partecipazione ad Euro 2024, con una prima fascia caratterizzata da tutte le vincitrici dei rispettivi gruppi di qualificazione come Inghilterra, Germania, Spagna, Belgio, Francia e Portogallo. Una di queste sarà sicuramente il pericolo numero uno del girone azzurro.

Le speranze non migliorano nemmeno scendendo un gradino più in basso, dove nella seconda urna i pericoli più grandi sono Turchia e Danimarca, con Austria, Albania, Ungheria e Romania subito dietro. Infine, nella terza urna gli uomini di Spalletti dovranno vedersela sicuramente con una tra Scozia, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia e Olanda.

Tutte le fasce di Euro 2024:

Prima fascia: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra



Seconda fascia: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania, Turchia



Terza fascia: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia



Quarta fascia: Serbia, Italia, Svizzera + 3 Playoff