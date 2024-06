Euro 2024, Gruppo F: convocati, diretta TV e streaming Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia e Georgia

Non pare avere grandi chance l’esordiente Georgia, che ha conquistato a sorpresa l’accesso alla rassegna buttando fuori ai playoff i greci che, proprio vent’anni fa, vinsero a sorpresa l’edizione portoghese proprio contro i padroni di casa.

Dietro al Portogallo, che vinse nel 2016 si classificherà probabilmente una tra Repubblica Ceca e Turchia, le quali si contenderanno il 2° posto.

Sul Portogallo, infine, nulla da dire. L’obiettivo è ben figurare, difficile vincere di nuovo, e iniziare a preparare l’era successiva a quella, che pare ormai al tramonto, di Ronaldo.

Svariati i precedenti: Turchia, Repubblica Ceca e Portogallo componevano il girone anche nel 2008 e turchi e lusitani si affrontarono anche nel 1996. I cechi, infine, eliminarono i portoghesi ai quarti di finale dell’edizione inglese del 1996 e agli ottavi dell’ultima.

PORTOGALLO

Esattamente vent’anni fa apparve agli occhi del mondo per la prima volta un giovanissimo Cristiano Ronaldo, tra i migliori di quell’edizione casalinga terminata con la sconfitta in finale contro la Grecia.

Terminata l’era dei fenomeni, Ronaldo divenne il trascinatore della selezione e, collezionati titoli su titoli nei club, riuscì otto anni fa a portare sul tetto d’Europa la sua nazionale dopo un cammino difficoltoso e una sola partita vinta entro i 90 minuti. Quasi un risarcimento del destino.

Ronaldo, ormai trentanovenne, potrebbe essere all’ultima apparizione in una grande competizione e cercherà di renderla indimenticabile. Attorno a lui, una rosa giovane e di alto livello.

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma), José Sá (Wolves)

Difensori: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Mendes (Paris), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Wolves), António Silva (Benfica)

Centrocampisti: Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Neto (Wolves), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), João Palhinha (Fulham), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (Paris)

Attaccanti: Francisco Conceição (Porto), João Félix (Barcelona), Diogo Jota (Liverpool), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (Paris), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Formazione tipo (4-3-3): Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Dalot; Palhinha, Otavio, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Felix. CT: Martinez

REPUBBLICA CECA

I cechi hanno quasi sempre fatto ottime figure agli Europei sin dalla prima apparizione dopo la fine della Cecoslovacchia, che di questo torneo vinse l’edizione del 1976. Era il 1996 e la forte selezione ceca arrivò a sorpresa in finale venendo sconfitta al golden gol dalla Germania.

Dopo una brutta eliminazione nella prima fase quattro anni dopo, nel 2004, trascinati dai gol di Baros, Nedved e soci si fermarono solo in semifinale, eliminati dalla Grecia al silver gol.

Poi, dopo un’altra eliminazione al girone nel 2008, per i cechi due qualificazioni ai quarti nel 2012 e nel 2020; in mezzo un’altra esclusione immediata nel 2012. Come andrà questa volta?

La rosa non presenta nomi di grido, ma è solida e compatta e proverà a stupire.

Portieri: Vítězslav Jaroš (Sturm Graz), Matěj Kovář (Leverkusen) Jindřich Staněk (Slavia Praha)

Difensori: Vladimír Coufal (West Ham), David Douděra (Slavia Praha), Robin Hranáč (Viktoria Plzeň), David Jurásek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)

Centrocampisti: Antonín Barák (Fiorentina), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Matěj Jurásek (Slavia Praha), Ondřej Lingr (Feyenoord), Lukáš Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Twente), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Viktoria Plzeň)

Attaccanti: Václav Černý (Wolfsburg), Tomáš Chorý (Viktoria Plzeň), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Adam Hložek (Leverkusen), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen)

Formazione tipo (3-4-1-2): Stanek; Zima, Krejci, Holes; Jurasek, Soucek, M. Sadilek, Coufal; Sulc; Schick, Hlozek. CT: Hasek

TURCHIA

Il miglior risultato dei turchi è la semifinale del 2008, seguita dai quarti ottenuti nel 2000. Poi solo eliminazioni nel primo turno a gironi. Montella ha convocato giocatori giovani tra i quali spicca il “madrileno” Arda Guler. Il girone non è impossibile e provare a superarlo è un dovere per la selezione del Bosforo.

Portieri: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Difensori: Samet Akaydin (Panathinaikos), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Centrocampisti: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Brom), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)

Attaccanti: Yunus Akgün (Leicester), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Cenk Tosun (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Kenan Yıldız (Juventus), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Formazione tipo (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Tosun. CT: Montella

GEORGIA

Pochissimi i nomi noti, un solo giocatore di altissimo livello e una serie di buoni giocatori sparsi tra il campionato di casa e quelli europei, spesso però in squadre di secondo piano.

Oltre a Kvaratskhelia, l’unico “italiano” convocato è il difensore della Cremonese Lochoshvili. CT Sagnol ha già fatto una grande impresa e pare difficile che possa farne un’altra visto il girone complicatissimo in cui è stata sorteggiata la sua squadra.

Portieri: Luka Gugeshashvili (Qarabağ), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Difensori: Lasha Dvali (APOEL), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Otar Kakabadze (Cracovia), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood), Luka Lochoshvili (Cremonese), Jemal Tabidze (Panetolikos)

Centrocampisti: Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Giorgi Chakvetadze (Watford), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Levante), Nika Kvekveskiri (Lech Poznań), Saba Lobjanidze (Atlanta United), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Gabriel Sigua (Basel), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi)

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Georges Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruhe)

Formazione tipo (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvaratskhelia. CT: Sagnol

DOVE VEDERLE IN TV

Martedì 18 giugno

Gruppo F: Turchia-Georgia (Dortmund, 18:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo F: Portogallo-Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Sabato 22 giugno

Gruppo F: Georgia-Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo F: Turchia-Portogallo (Dortmund, 18:00) DIRETTA RAI 2 + SKY

Mercoledì 26 giugno

Gruppo F: Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo, 21:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo F: Georgia-Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.