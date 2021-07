Euro 2020 oggi: calendario, orario e dove vedere le partite dei quarti di finale

Torna in campo oggi Euro 2020 con le prime due partite valevoli per i quarti di finale: si comincia alle 18:00 con Svizzera-Spagna e poi, a seguire, Belgio-Italia, in programma alle 21:00.

Dopo tre giorni di pausa ecco che torna in scena Euro 2020 con le prime due partite valevoli per i quarti di finale. Stasera conosceremo le prime due squadre che, martedì 6 luglio a Londra, si contenderanno un posto per la finale, in programma sempre nella capitale inglese domenica prossima. Si comincia oggi alle 18:00 con la sfida dello Stadio San Pietroburgo – Gazprom Arena di San Pietroburgo tra la Svizzera di Vladimir Petkovic, fresca giustiziera della Francia di Didier Deschamps negli ottavi di finale e la Spagna di Luis Enrique che ha invece buttato fuori la Croazia di Zlatko Dalic al termine di un match rocambolesco terminato 5-3 in favore della Furie Rosse.

Il secondo match di giornata sarà quindi quello delle 21:00 tra la lanciatissima Italia di Roberto Mancini e il temibile Belgio di Roberto Martinez. Azzurri e Diavoli Rossi arrivano all’appuntamento dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera da una striscia di 4 vittorie consecutive e appena 1 gol subito fin qui. Una sola andrà a Londra mercoledì 7 luglio a giocarsi l’accesso alla finale e noi, ovviamente, speriamo sia l’Italia.

Euro 2020 oggi: tutto quello che c’è da sapere su Svizzera-Spagna e Belgio-Italia.

Euro 2020, il calendario delle partite di oggi

SVIZZERA-SPAGNA – 18:00 (Stadio San Pietroburgo/Gazprom Arena – San Pietroburgo)

Svizzera-Spagna sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra elvetici e Furie Rosse sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

BELGIO-ITALIA – 21:00 (Allianz Arena – Monaco di Baviera)

Belgio-Italia sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra Azzurri e Diavoli Rossi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

