Euro 2020 oggi: calendario, orario e dove vedere le partite degli ottavi di finale

Si chiude oggi con Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020. Si inizia alle 18:00 con la sfida tra inglesi e tedeschi e si prosegue alle 21:00 con il match tra svedesi ed ucraini.

Messo in archivio il clamoroso accesso ai quarti di finale della Svizzera di Vladimir Petkovic ai danni della Francia di Didier Deschamps, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020 con le ultime due partite che diranno chi tra Inghilterra, Germania, Svezia ed Ucraina volerà ai quarti di finale e chi, invece, dovrà tornare a casa anzitempo. Dai match odierni usciranno le due compagini che si affronteranno sabato sera all’Olimpico di Roma nell’incontro valevole per i quarti di finale la cui vincente sfiderà, in semifinale, una tra Danimarca e Repubblica Ceca il prossimo 7 luglio al Wembley Stadium di Londra.

Euro 2020 oggi: calendario, orari e diretta tv di Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina.

Euro 2020, il calendario delle partite di oggi

INGHILTERRA-GERMANIA – 18:00 (Wembley Stadium – Londra)

Inghilterra-Germania sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra inglesi e teutonici sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

SVEZIA-UCRAINA – 21:00 (Hampden Park – Glasgow)

Svezia-Ucraina sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra svedesi ed ucraini sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

