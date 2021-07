Euro 2020 oggi: calendario, orario e dove vedere le partite dei quarti di finale

Si concludono oggi i quarti di finale di Euro 2020: in campo, rispettivamente alle 18:00 e alle 21:00, Repubblica Ceca-Danimarca (Baku) e Ucraina-Inghilterra (Roma).

Messe in archivio le gare di ieri dalle quali sono uscite le prime due semifinaliste, Italia e Spagna, che si affronteranno a Wembley martedì sera alle 21:00, oggi è il turno delle altre due partite, valevoli per i quarti di finale di Euro 2020, che diranno chi tra Repubblica Ceca, Danimarca, Ucraina ed Inghilterra volerà a Londra per la semifinale di mercoledì 7 e chi, invece, tornerà a casa.

Si comincia alle 18:00 con la sfida dello Stadio Olimpico di Baku tra Repubblica Ceca e Danimarca e poi, a seguire, il match dell’Olimpico di Roma, in programma alle 21:00, tra l’Ucraina di Andriy Shevchenko e l’Inghilterra di Gareth Southgate.

Euro 2020, il calendario delle partite di oggi

REPUBBLICA CECA – DANIMARCA – 18:00 (Stadio Olimpico – Baku)

Repubblica Ceca-Danimarca sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra cechi e danesi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

UCRAINA – INGHILTERRA 21:00 – 21:00 (Stadio Olimpico – Roma)

Ucraina-Inghilterra sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra svedesi ed ucraini sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

