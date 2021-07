Video Gol Highlights Belgio-Italia 1-2: Sintesi Europei 2-7-2021

Video Gol e Highlights Belgio-Italia 1-2, Quarti di finale Europei 2-7-2021: la sblocca Barella dopo la rete annullata a Bonucci per fuorigioco di Di Lorenzo, raddoppia Insigne, inutile il rigore di Lukaku

L’Italia batte il Belgio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, nel secondo dei quarti di finale degli Europei.

Grandissima prestazione da parte degli azzurri, che eliminano una delle favorite assolute per la vittoria finale, qualificandosi per la semifinale, dove affronteranno la Spagna.

Sintesi di Belgio-Italia 1-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Partono meglio i belgi, che nel tridente d’attacco hanno grandissima qualità, ma gli italiani sembrano più squadra e compatti in fase difensiva e con tante idee in attacco.

E’ subito super Donnarumma, che salva il risultato prima su De Bruyne e poi su Lukaku, mentre Insigne e Chiesa sono poco cinici da buona posizione e al 15′ minuto viene annullato il possibile vantaggio di Bonucci per posizione di fuorigioco su sviluppi di un calcio piazzato.

Al 32′ minuto gli italiani sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barella, bravo a risolvere una mischia in area di rigore dopo il recupero palla in uscita degli avversari.

🇮🇹 A touch of class from Nicolò Barella 😎#EURO2020 pic.twitter.com/z7AsB8ciir — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

I belgi accusano il colpo e vanno in completa balia degli italiani, che iniziano a padroneggiare in lungo ed in largo, attaccando a testa bassa gli avversari, ma il destro di Chiesa lambisce il palo.

E’ solo il preludio per il gol del raddoppio degli italiani, che arriva al 44′ minuto con un destro a giro di Insigne, al termine di un bellissimo contropiede.

Nel finale i belgi riescono a riaprire i giochi al 47′ minuto con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Di Lorenzo su Doku.

👀 Lukaku gives Donnarumma the eyes…



He's now scored 21 goals in 2021 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/2QqYjgBOmd — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Nel secondo tempo ci sono solo gli italiani in campo, che padroneggiano in lungo ed in largo, di fatto umiliando i belgi, che non fanno altro che difendersi e ripartire in contropiede affidandosi alle giocate di De Bruyne, Lukaku e Doku.

Da una parte, Chiesa fa saltare la difesa avversaria, mentre dall’altra Doku mette in difficoltà più volte un Di Lorenzo imbarazzante, ma è Spinazzola il vero eroe, assolutamente decisivo su Lukaku.

Nel finale l’assalto dei belgi viene fermato dall’ottima fase difensiva dei resilienti italiani, che in contropiede sono poco cinici.

Highlights e Video Gol di Belgio-Italia 1-2:

Tabellino di Belgio-Italia 1-2

BELGIO (3-4-2-1) : Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen (C); Meunier (70′ Chadli, 73′ Praet), Witsel, Tielemans (70′ Mertens), Hazard T.; De Bruyne, Doku; Lukaku.

A disp.: Kaminski (GK), Sels (GK), Boyata, Ferreira Carrasco, Denayer, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Trossard.

All.: Roberto Martínez.

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (C), Spinazzola (79′ Emerson Palmieri); Barella, Jorginho, Verratti (74′ Cristante); Chiesa (90’+1 Tolói), Immobile (74′ Belotti), Insigne (79′ Berardi).

A disp.: Sirigu (GK), Meret (GK), Locatelli, Pessina, Acerbi, Bernardeschi, Bastoni.

All.: Mancini.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia).

Assistente 1: Tomaž Klančnik (Slovenia).

Assistente 2: Andraž Kovačič (Slovenia).

Quarto Ufficiale: Fernando Andres Rapallini (Argentina).

VAR: Bastian Dankert (Germania).

AVAR 1: Marco Fritz (Germania).

AVAR 2: Christian Gittelmann (Germania).

AVAR 3: Pawel Gil (Polonia).

Marcatori: 31′ Barella (Italia), 44′ Insigne (Italia), 45’+2 rig. Lukaku (Belgio).

Ammoniti: 20′ Verratti (Italia), 21′ Tielemans (Belgio), 89′ Berardi (Italia).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 2’pt, 8’st. Calci d’angolo: 8-5. Temperatura: 17°C (Soleggiato)

