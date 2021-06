Euro 2020, malore per Eriksen: sospesa Danimarca-Finlandia. Si riprende alle 20:30

Il trequartista della Danimarca Christian Eriksen si è accasciato al suolo al 43′ minuto della partita d’esordio di Euro 2021 contro la Finlandia. Inutile l’intervento dei soccorsi per rianimarlo. La partita è sospesa.

Una tragedia che sciocca tutto il mondo del calcio: Christian Eriksen si è accasciato al suolo durante la partita tra Danimarca e Finlandia, valevole per la prima giornata di Euro 2020, colto da un malore. Il trequartista dell’Inter è caduto a terra nei pressi della linea del fallo laterale, attirando immediatamente l’attenzione dell’ufficiale di gara che ha sospeso il gioco quando si era giunti al 43′ minuto del primo tempo.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con gli staff medici delle due panchine che hanno provato a rianimare il ragazzo praticandogli il massaggio cardiaco. Pratica che è andata avanti per 10 minuti senza, purtroppo, sortire gli effetti sperati. Eriksen è rimasto lì, fermo, lo sguardo attonito per il malore. Attorno a lui la disperazione di compagni e avversari. Scene di pianto che alla memoria degli sportivi italiani avranno sicuramente richiamato lo strazio della vicenda Piermario Morosini, l’ex difensore deceduto in circostanze analoghe durante un Pescara-Livorno di nove anni fa.

I compagni hanno accerchiato Eriksen coprendone il corpo con un telo per non lasciarlo esposto all’occhio invadente delle telecamere. Dopo oltre 10 minuti di soccorsi il direttore di gara, il signor Taylor, ha sospeso la partita e mandate entrambe le squadre negli spogliatoi.

In uno stadio silente e attonito per quanto aveva assistito è scesa la moglie di Eriksen, l’amata Sabrina, sorretta nel dolore dai compagni di squadra del marito Schmeichel e Kjaer. La gara, per ora, resta sospesa e in seguito contiamo di darvi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Eriksen. Non ci resta che unirci in una grande preghiera collettiva e sperare che il ragazzo si riprenda.

Un tweet della UEFA, intanto, informa che il calciatore è stato trasferito in ospedale e si trova in condizioni stabili. Confermata la sospensione del match. Si preannunciano nuovi aggiornamenti per le 19:45.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Secondo fonti della Federazione danese Christian Eriksen è fortunatamente vigile ed è stato trasferito all’ospedale di Copenaghen per ulteriori accertamenti.

The Danish FA, the DBU, report that Christian Eriksen is AWAKE and has been brought to the hospital in Copenhagen for further examination 🙏❤️ pic.twitter.com/rem10hUnA9 — 433 (@433) June 12, 2021

Comunicazione ufficiale della UEFA: Danimarca-Finlandia riprenderà alle 20:30.

“A seguito della richiesta avanzata dai giocatori di entrambe le squadre – si legge nella nota – la UEFA ha accettato di riprendere il match tra Danimarca e Finlandia a partire dalle 20:30 stasera.

Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, seguiti da un intervallo di cinque minuti e, in seguito, il secondo tempo”.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

