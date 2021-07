Estratto di carciofo: gocce, capsule o compresse? A cosa serve, benefici e controindicazioni

Il mondo degli integratori può riservare ancora qualche sorpresa, aiutando a gestire alcuni disturbi e problemi. È il caso dell’estratto di carciofo. A cosa serve e quando usarlo?

Il carciofo è un ortaggio molto apprezzato per il suo sapore e la sua versatilità in cucina che nasconde moltissime proprietà (purtroppo ancora sconosciute alla maggior parte delle persone).

È proprio per non rinunciare a queste incredibili proprietà che il mondo degli integratori propone l’estratto di carciofo ricavato dalle foglie basali di questo ortaggio.

Questo tipo di integratore racchiude il meglio del carciofo, regalando proprietà antiossidanti, anticolesterolemiche e digestive.

Cos’è l’estratto di carciofo?

L’estratto di carciofo viene ricavato lavorando le foglie basali della pianta Cynara scolymus, vale a dire quelle che non si utilizzano per le ricette.

Va da sé che consumare una grande quantità di carciofi non riesce a dare le stesse proprietà dell’estratto di carciofo in gocce, capsule o compresse.

Nonostante questa differenza, però, l’estratto di carciofo riserva le stesse proprietà attribuite alla pianta del carciofo: antiossidante, digestivo, epatoprotettivo e ipocolesterolemico.

Cosa contiene l’estratto di carciofo?

A rendere l’estratto di carciofo particolarmente efficace e apprezzato è il mix di principi attivi contenuto nelle foglie basali della pianta.

Acido clorogenico – L’acido clorogenico sviluppa un’azione antiossidante contro gli effetti dei radicali liberi e abbassa sensibilmente il colesterolo “cattivo” scongiurando l’arrivo di malattie cardiovascolari.

– L’acido clorogenico sviluppa un’azione antiossidante contro gli effetti dei radicali liberi e abbassa sensibilmente il colesterolo “cattivo” scongiurando l’arrivo di malattie cardiovascolari. Cinarina – La cinarina porta avanti una serie di attività differenti: stimola la produzione di bile e favorisce il rilascio della bile stoccata nella cistifellea; protegge il fegato; migliora il processo digestivo; si comporta da vasodilatatore; abbassa la pressione sanguigna.

– La cinarina porta avanti una serie di attività differenti: stimola la produzione di bile e favorisce il rilascio della bile stoccata nella cistifellea; protegge il fegato; migliora il processo digestivo; si comporta da vasodilatatore; abbassa la pressione sanguigna. Luteolina – Questo flavonoide agisce con un potente antiossidante naturale e riduce il livello di colesterolo nel sangue.

– Questo flavonoide agisce con un potente antiossidante naturale e riduce il livello di colesterolo nel sangue. Inulina – L’inulina, essendo una fibra solubile, agisce come un prebiotico a favore della flora intestinale e si comporta come un ipocolesterolemizzante.

– L’inulina, essendo una fibra solubile, agisce come un prebiotico a favore della flora intestinale e si comporta come un ipocolesterolemizzante. Potassio – La presenza di potassio assicura un’azione diuretica particolarmente efficace a liberare l’organismo da tossine e materiali di scarto.

Estratto di carciofo: Benefici

Il mix di principi attivi presenti nelle foglie della pianta utilizzate per ricavare l’estratto di carciofo si rivelaparticolarmente benefico per l’organismo. A cosa serve l’estratto di carciofo? Quali proprietà nasconde?

Metabolismo dei grassi – La cinarina spinge la cistifellea a produrre più bile e quindi favorisce la trasformazione dei grassi in particelle più facili da digerire da parte degli enzimi digestivi.

– La cinarina spinge la cistifellea a produrre più bile e quindi favorisce la trasformazione dei grassi in particelle più facili da digerire da parte degli enzimi digestivi. Colesterolo – È possibile usare l’ estratto di carciofo per abbassare il colesterolo : l’azione della cinarina abbassa il rischio di stoccaggio del grasso all’interno dei vasi sanguigni e l’inulina e la luteolina sviluppano un’attività ipocolesterolemizzante.

– È possibile usare l’ : l’azione della cinarina abbassa il rischio di stoccaggio del grasso all’interno dei vasi sanguigni e l’inulina e la luteolina sviluppano un’attività ipocolesterolemizzante. Pressione sanguigna – La riduzione delle percentuali di colesterolo nei vasi sanguigni migliora la circolazione sanguigna ed evita l’ipertensione.

La riduzione delle percentuali di colesterolo nei vasi sanguigni migliora la circolazione sanguigna ed evita l’ipertensione. Aterosclerosi – Il potere ipocolesterolemizzante dell’estratto ostacola l’ossidazione dei lipidi ed non permette il loro accumulo sotto forma di placca aterosclerotica.

– Il potere ipocolesterolemizzante dell’estratto ostacola l’ossidazione dei lipidi ed non permette il loro accumulo sotto forma di placca aterosclerotica. Fegato – La presenza di antiossidanti impedisce i danni ossidativi a carico del fegato e proteggono l’organo di filtraggio.

– La presenza di antiossidanti impedisce i danni ossidativi a carico del fegato e proteggono l’organo di filtraggio. Apparato gastrointestinale – L’inulina agisce come un prebiotico in grado di ripristinare il microbiota intestinale e promuovere il suo corretto funzionamento, evitando problemi di meteorismo, stitichezza e gonfiore addominale.

– L’inulina agisce come un prebiotico in grado di ripristinare il microbiota intestinale e promuovere il suo corretto funzionamento, evitando problemi di meteorismo, stitichezza e gonfiore addominale. Ritenzione idrica – La percentuale di potassio presente è sufficiente per liberare il corpo da liquidi in eccesso, tossine e materiali di scarto. In questo modo si dice addio anche alla cellulite.

– La percentuale di potassio presente è sufficiente per liberare il corpo da liquidi in eccesso, tossine e materiali di scarto. In questo modo si dice addio anche alla cellulite. Peso forma – Si può usare l’estratto di carciofo per dimagrire? Non in senso stretto. L’azione detox, le proprietà ipocolesterolemizzante e l’attività prebiotica concorrono alla gestione delle problematiche più comuni del sovrappeso come il colesterolo alto o l’ipertensione.

Tipi di integratori

L’estratto di carciofo può essere combinato ad altri eccipienti ed essere commercializzato in forme diverse. Quali? Liquido, compresse o capsule.

Carciofo puro – L’estratto ricavato dalle foglie di Cynara scolymus non viene combinato a nessun altro ingrediente in modo da sostenere la salute intestinale e l’attività del fegato.

– L’estratto ricavato dalle foglie di Cynara scolymus non viene combinato a nessun altro ingrediente in modo da sostenere la salute intestinale e l’attività del fegato. Carciofo con altri ingredienti – La combinazione con altri ingredienti come il cardo mariano o l’equiseto vengono pensate per aumentarne un particolare effetto.

Per quanto riguarda il succo di carciofo preparato in casa, invece, non possiamo includerlo tra gli integratori con estratto di carciofo.

Si tratta di un prodotto detox e drenante, ma non racchiude tutte le proprietà dell’estratto dal momento che non si usano le foglie basali (anche se il succo di carciofo ha le stesse controindicazioni dell’estratto).

Per preparare il succo di carciofo, infatti, si puliscono i carciofi e si frulla la parte più tenera insieme a un bicchiere di acqua.

Estratto di carciofo: Controindicazioni

L’uso dell’estratto di carciofo per il fegato o il colesterolo è sicuro e ben tollerato dal corpo, ma potrebbe riservare qualche effetto collaterale in caso di sensibilità ai componenti o sovra dosaggio.

È consigliabile evitare l’assunzione di questo tipo di integratore in caso di gravidanza e allattamento, calcoli biliari recidivanti e restringimento del dotto biliare.

Come scegliere l’estratto di carciofo

Non tutti gli integratori a base di estratto di carciofo sono uguali e valutare alcuni fattori può aiutare a trovare il prodotto giusto.

Composizione – La composizione dell’integratore deve essere scelta in base all’obiettivo da raggiungere.

– La composizione dell’integratore deve essere scelta in base all’obiettivo da raggiungere. Percentuale di cinarina – La quantità di cinarina può variare da un prodotto all’altro, ma bisognerebbe assicurarsi una buona dose per dire di avere acquistato un prodotto davvero efficace.

– La quantità di cinarina può variare da un prodotto all’altro, ma bisognerebbe assicurarsi una buona dose per dire di avere acquistato un prodotto davvero efficace. Forma di commercializzazione – In commercio si può trovare l’estratto idroalcolico o l’estratto secco, ma la scelta dipende dalle abitudini e dalla possibilità di seguire le indicazioni. Per esempio la tintura madre di carciofo prima o dopo i pasti ? Va assunta almeno 15 minuti prima dei pasti.

– In commercio si può trovare l’estratto idroalcolico o l’estratto secco, ma la scelta dipende dalle abitudini e dalla possibilità di seguire le indicazioni. Per esempio ? Va assunta almeno 15 minuti prima dei pasti. Certificazioni – Non tutti gli integratori possono essere considerati di qualità e per questo sarebbe meglio optare per prodotti certificati.

– Non tutti gli integratori possono essere considerati di qualità e per questo sarebbe meglio optare per prodotti certificati. Allergeni – Le persone allergiche alle piante delle Asteraceae e/o ad altri componenti dovrebbero prestare attenzione alla composizione di ogni prodotto.

– Le persone allergiche alle piante delle Asteraceae e/o ad altri componenti dovrebbero prestare attenzione alla composizione di ogni prodotto. Prezzo – Il prezzo di un integratore con estratto di carciofo cambia a seconda delle caratteristiche e della marca, ma risulta accessibile. Per avere un’ampia scelta e risparmiare è possibile valutare l’acquisto online.

Migliori integratori con estratto di carciofo su Amazon

Qual è il miglior integratore con estratto di carciofo? La risposta dipende dalle esigenze personali: obiettivi, preferenze di assunzione e budget.

In ogni caso si può acquistare un integratore con estratto di carciofo in erboristeria o farmacia oppure online.

Il catalogo Amazon offre tantissimi integratori con estratto di carciofo e aiuta i consumatori a scegliere leggendo informazioni e recensioni.

Dall’estratto di carciofo Aboca agli altri integratori con estratto di carciofo liquido o in compresse: ogni prodotto su Amazon vanta prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi a trovare il migliori integratore con estratto di carciofo su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dagli altri consumatori.

