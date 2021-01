Calciomercato Juventus, Jorge Mendes potrebbe portare Nuno Espirito Santo alla Juventus

Espirito Santo Juventus. Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione davvero clamorosa. Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, potrebbe sbarcare a Torino. A favorire la trattativa potrebbe essere Jorge Mendes, manager di Cristiano Ronaldo. Proprio il tecnico dei Wolves sarebbe uno dei nomi papabili in caso di addio di Andrea Pirlo.

In terra inglese arriva una notizia che ha scosso sicuramente la Juventus. Secondo i principali tabloid, tra cui anche The Sun, potrebbe esserci un cambio di allenatore clamoroso. Andrea Pirlo, dopo alcuni acciacchi iniziali, sembra aver ritrovato la retta via. L’ex giocatore bianconero viene da diverse vittorie consecutive, tra cui quella importante col Milan. La lotta scudetto, così, sarebbe aperta per la Juve.

A far traballare la panchina del tecnico della Vecchia Signora, però, è la notizia di un possibile approdo di Nuno Espirito Santo. Attualmente allena il Wolverhampton che è al quattordicesimo posto. Quest’annata non è stata molto positiva ma in passato Espirito Santo ha condotto i Wolves dalla Championship (Serie B inglese) fino all’Europa League. Una scalata niente male quella dell’allenatore portoghese che ora sembrerebbe accostato alla Juventus.

Espirito Santo Juventus, Pirlo potrebbe rimanere

Il buon rendimento di Espirito Santo aveva già colpito diverse squadre. Tra queste c’era l’Arsenal che non aveva iniziato nel migliore dei modi con Mikel Arteta. Adesso, però, l’ex giocatore dei Gunners sembra aver ingranato, risalendo di alcune posizioni in classifica. La Juventus, tra l’altro, avrebbe un asso nella manica: Jorge Mendes.

Proprio il manager di Cristiano Ronaldo potrebbe favorire l’arrivo dell’allenatore alla Juventus visti i buoni rapporti tra i due. La volontà del tecnico ex Porto è quella di voler rimanere in Premier League ma si prenderebbero in considerazione anche altre destinazioni estere. In Spagna non mancano i corteggiamenti di Valencia e anche del Barcellona . Infatti Ronald Koeman sembrerebbe già in bilico.

Il club bianconero, in realtà, vorrà sicuramente continuare a dare la fiducia a Pirlo dato che è molto amato dall’ambiente. Nonostante alcuni passi falsi come quello con la Fiorentina, il tecnico va verso la conferma. In caso di fallimento, però, si potrebbe parlare di un nuovo sostituto ed Espirito Santo potrebbe essere uno dei primissimi nomi.

