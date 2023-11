Esonerato Garcia: Mazzarri nuovo allenatore del Napoli

Napoli: Rudi Garcia esonerato, al suo posto scelto Walter Mazzarri che a distanza di più di 10 anni torna alla guida della squadra partenopea.

Walter Mazzarri – Stadiosport.it

Alla fine si è arrivati al punto di non ritorno tra Rudi Garcia e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, il quale dopo il brutto KO per 0-1 incassato dai partenopei nell’ultima gara di campionato contro l’Empoli in casa, ha deciso di recarsi ancora una volta negli spogliatoi per screditare apertamente il tecnico transalpino davanti ai propri tesserati, mossa che ha di fatto scioccato tutta la squadra nel post partita. Era infatti solamente questione di tempo prima che il l’allenatore francese venisse rimosso dal proprio incarico. Il patron azzurro ci aveva già provato giusto un mese fa, proprio durante l’ultima sosta delle nazionali, quando allora ci fu il fatidico tentativo per portare Antonio Conte sulla propria panchina, invito rispedito al mittente e che costrinse De Laurentis a riconfermare a tempo Garcia.

Le chiavi di lettura di una separazione già scritta ancor prima dell’accordo tra le due parti sono molteplici, a cominciare dalla ostinata personificazione di una macchina già ampiamente perfetta voluta da Garcia per finire all’ingombrante e costante presenza di un presidente al centro di tutte le manovre e politiche azzurre. Proprio la difficile coesistenza con De Laurentis sembra aver spaventato molti altri allenatori con i quali quest’ultimo aveva cercato contanti per il dopo Spalletti.

Adesso il compito di riordinare i fili della situazione passerà al nuovo allenatore scelto dalla società azzurra quale Walter Mazzarri, il tecnico italiano è stato convinto ad accettare la proposta azzurra dallo stesso De Laurentis dopo un summit andato in scena nelle scorse ore. A permettere il sorpasso di Walter Mazzarri su Igor Tudor è stata la maggior disponibilità da parte dell’allenatore italiano ad accettare un’opzione contrattuale fino a giungo 2024, senza possibilità di rinnovo unilaterale chiesta dall’allenatore croato.ù

Come cambia il Napoli con Mazzarri

A distanza di oramai più di 10 anni, Walter Mazzarri è pronto a rimboccarsi nuovamente le maniche per il bene del Napoli. Per il tecnico toscano è assolutamente imprescindibile il dover attingere dal proprio sistema di gioco come il 3-5-2, anche se la rosa partenopea pecca di un comparto di difensori centrali consistente, elemento che potrebbe indurre lo stesso tecnico a revisionare il proprio assetto tattico e mantenere la difesa a 4. Quest’ultima scelta, inoltre, potrebbe essere una possibilità forzata almeno momentaneamente, anche perché, oltre al problema numerico, verrebbe inevitabilmente fuori anche un problema tattico visto che solamente Juan Jesus e Rrahamani hanno già avuto modo di giocare a tre nel corso della propria carriera, mentre Natan e Ostigaard sarebbero totalmente nuovi ai vari schemi.

Se così non fosse però, con un ipotetico 3-5-2, in difesa Rrahamani sarebbe il perno centrale, con Juan Jesus braccetto di sinistra e Natan in vantaggio su Ostigaard sul lato opposto. Sugli esterni a destra verrebbe alzato Di Lorenzo, con il compito di occuparsi di tutta la corsia, stesso compito che dal lato opposto spetterebbe a Kvara, il quale potrebbe ritrovarsi ad avere molti più compiti in fase difensiva. In mezzo al campo la regia sarebbe affidata a Lobotka, con Anguissa e Zielinski mezzeali, ma da tenere d’occhio anche la duttilità di Elmas. Davanti la nuova coppia d’attacco partenopea, dovrebbe diventare quella composta da Osimhen e Raspadori, con quest’ultimo incaricato di creare spazi per le incursioni del nigeriano.