Calciomercato Napoli: ESCLUSIVA UK! Jack Grealish nel mirino – il retroscena inedito da Londra

Jack Grealish nel mirino del Napoli - immagine IA -

Il Napoli sogna in grande. Dopo una stagione travagliata e un mercato ancora da decifrare, arriva dall’Inghilterra una clamorosa indiscrezione che potrebbe infiammare la sessione estiva: Jack Grealish sarebbe finito nel mirino del club partenopeo, con Antonio Conte pronto a tutto pur di convincere l’estroso fantasista del Manchester City a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. La notizia, lanciata in anteprima da The Sun e confermata da altre testate britanniche come City Xtra, non è stata ancora riportata da alcun media italiano, ma i dettagli che emergono sono tutt’altro che trascurabili.

Un’idea nata da Conte: il Napoli studia il colpo Grealish

Secondo quanto riportano le fonti inglesi, sarebbe stato proprio Antonio Conte a indicare Grealish come profilo ideale per il suo progetto tecnico. Il nuovo tecnico del Napoli, dopo aver valutato attentamente la rosa, vorrebbe inserire un elemento di rottura, capace di accendere la fantasia e aumentare la pericolosità offensiva, specialmente con un 3-4-2-1 che richiede interpreti di qualità tra le linee.

Conte, già estimatore di Grealish ai tempi della sua esperienza in Premier League, avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di sondare il terreno con il Manchester City. Il club inglese, dal canto suo, non considera il giocatore incedibile, soprattutto alla luce di un rendimento non sempre continuo e di alcuni comportamenti extra-campo che hanno sollevato dubbi nella dirigenza di Guardiola.

Il retroscena: Grealish avvistato in Costiera e quella battuta che sa di indizio

Il rumor è stato alimentato anche da un curioso episodio verificatosi negli ultimi giorni: Jack Grealish è stato visto in Costiera Amalfitana, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Durante un breve incontro con alcuni tifosi italiani, avrebbe ironizzato sul Napoli dicendo: “Ma che volete, avete già De Bruyne qui!”, lasciando intendere con il sorriso che qualcosa potrebbe bollire in pentola. Una battuta che, nella stampa britannica, è già stata interpretata come un indizio rivelatore, tanto che alcuni giornalisti inglesi avrebbero già chiesto conferme al suo entourage.

Il nodo economico: tra ingaggio e formula

Resta però da capire come il Napoli potrebbe sostenere l’ingaggio monstre di Grealish, che attualmente percepisce circa 15 milioni di euro lordi a stagione. Una cifra fuori scala per gli standard azzurri, anche se la cessione di Osimhen o Kvaratskhelia (sempre più vicino al PSG) potrebbe liberare risorse fondamentali.

Una delle ipotesi al vaglio sarebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto, con una parte dello stipendio pagata dal City almeno nel primo anno. Grealish, dal canto suo, non escluderebbe un’esperienza all’estero per rilanciarsi, dopo aver vissuto un’annata complicata, segnata anche da diversi infortuni muscolari e da un ruolo sempre più marginale nei piani di Guardiola.

Napoli–City: contatti in corso?

I rapporti tra Napoli e Manchester City non sono nuovi, basti pensare alla lunga trattativa che nel 2020 portò alla mancata cessione di Koulibaly, poi sfumata. Oggi le condizioni sono diverse, e i contatti tra i due club potrebbero intensificarsi proprio nei prossimi giorni. Al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte degli agenti del calciatore né dal club inglese, ma il silenzio potrebbe essere strategico, vista la delicatezza dell’operazione.

Un sogno (non impossibile) per i tifosi azzurri

L’eventuale arrivo di Jack Grealish sarebbe un colpo mediatico e tecnico di proporzioni enormi. A 29 anni, il trequartista inglese è ancora nel pieno della maturità calcistica e ha voglia di ritrovare sé stesso in un contesto dove può essere protagonista. Napoli, con il calore della piazza, la guida di Conte e un progetto ambizioso, potrebbe essere il luogo perfetto per ricominciare.

Per ora è solo una suggestione, ma se l’indiscrezione trovasse conferma nelle prossime ore, potremmo essere davanti alla bomba di mercato dell’estate 2025. Restate sintonizzati.