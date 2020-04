Esclusiva – Juventus, contratti in scadenza 2020: Buffon e Chiellini rinnoveranno

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, la Juventus avrebbe già deciso di rinnovare i contratti di Buffon e Chielini, gli unici due giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2020

I club di Serie A stanno vivendo un periodo molto difficile, non solo perché stanno affrontando una crisi sanitaria senza precedenti, ma anche perché devono valutare soluzioni che possano risolvere la crisi economica.

Non è un segreto che lo stop dei campionato, stabilito dal Governo a seguito del pericolo di diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, potrebbe far rischiare il collasso dell’intero sistema calcistico italiano, che potrebbe registrare perdite di 600-700 milioni di euro per la mancanza degli introiti previsti dai diritti tv, dai botteghini e dagli sponsor.

Allo stesso tempo, però, i club stanno sfruttando questo periodo di inattività per lavorare sui contratti in scadenza il 30 giugno 2020 che, con l’approvazione della proroga da parte della FIFA, saranno prolungati per tutta la durata effettiva della stagione calcistica 2019-2020, per cui scadranno solo quando finiranno tutte le competizioni.

La Juventus, da parte sua, ha solo due giocatori in scadenza di contratto nel 2020, visto che il terzo, Blaise Matuidi, ha già rinnovato il contratto fino al 2021 dopo aver esercitato l’opzione presente nel suo contratto.

Quindi, ecco i giocatori della Juventus con il contratto in scadenza al termine della stagione 2019-2020:

Gianluigi Buffon

Giorgio Chiellini

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti bianconeri, in realtà sono due situazioni abbastanza facili e, soprattutto, già risolte, poiché entrambi i giocatori rinnoveranno i rispettivi contratti per un’altra stagione.

Nel caso di Gianluigi Buffon, infatti, seppur alla vigilia della stagione sembrava avesse deciso di giocare un solo altro anno e poi appendere i guanti al chiodo, la volontà del portiere però è ritirarsi sul campo e non essere costretto dal Coronavirus.

Nel caso di Giorgio Chiellini, invece, l’obiettivo è guidare l’Italia agli Europei 2020, che si giocheranno solo nell’estate del 2021, oltre alla volontà di cancellare questa stagione molto difficile a causa del brutto infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per cinque mesi.

