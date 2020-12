Calciomercato: possibile scambio Eriksen-Pellegrini tra Inter e Roma

Inter e Roma potrebbero avviare un scambio proficuo da entrambe le parti. Eriksen e Pellegrini sono i due calciatori oggetto dello scambio.

La dirigenza nerazzurra non vuole mollare la presa. È assolutamente interessata a Lorenzo Pellegrini, attualmente in forza alla Roma.

Infatti i rapporti tra Eriksen e il tecnico pugliese non sono mai sbocciati. Il calciatore danese resterà in panchina anche per la sfida di questa sera contro il Napoli. Era partito titolare nella sfida a Cagliari, ma questa volta utilizzerà il fidato Gagliardini nel centrocampo.

L’idea di Marotta ed Ausilio è quella di cederlo e l’occasione propizia è il mercato invernale ormai alle porte.

Troppi giocatori davanti a lui, con Vidal ancora fuori ma Sensi in rampa di lancio già nello scorso match di campionato.

Certo di lui si era parlato come un possibile ritorno in Premier League, con Arsenal e Manchester United sulle sue tracce. Non solo, anche il Psg ci avrebbe fatto piùdi un pensiero.

L‘Inter vuole cederlo a titolo definitivo, magari riuscendo ad avere una plusvalenza. Il costo del suo cartellino è pari a quello di un anno fa. 27 milioni compreso di commissioni.

Marotta starebbe pensando ad uno scambio con Pellegrini della Roma. Il giocatore era stato cercato anche ai tempi in cui dirigeva la Juventus. Certo la Roma deve attendere la questione di Tiago Pinto e il suo arrivo nella capitale, prima di procedere al rinnovo con il centrocampista.

Pellegrini è in scadenza nel 2022 ed ha una clausola di 30 milioni di euro. Marotta spera di potersi inserire e trovare un accordo. Al momento la situazione è molto difficile.

