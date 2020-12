Calciomercato Inter: Manchester United su Eriksen, idea Inglese per l’attacco

Manchester United su Eriksen. Il destino di Christian Eriksen è sempre più lontano dalla Milano nerazzurra . Il giocatore non trova spazio con Antonio Conte nonostante abbia giocato alcuni minuti anche nella sfida vinta contro il Cagliari. Il Manchester United torna alla carica sul danese e spera di poter fare affidamento su un’altra pedina a centrocampo.

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter sembra ormai ai titoli di coda. Per Antonio Conte il giocatore non è adatto al suo gioco visto che parte sempre dalla panchina. A dimostrarlo sono anche i segnali mandati dal tecnico come l’impiego del giocatore solamente nei minuti di recupero della sfida contro il Bologna. Il danese ha giocato 58 minuti nella trasferta contro il Cagliari ma che non sono serviti a convincere l’attuale tecnico nerazzurro.

Eriksen Manchester United, gli inglesi ci riprovano

Se il giocatore non trova margini di spazio nell’Inter, c’è una squadra che segue l’ex Tottenham già dalla scorsa stagione: il Manchester United. I Red Devils hanno mostrato sempre interesse per il centrocampista e a Ole Gunnar Solksjaer non dispiacerebbe averlo in squadra.

L’Inter fissa i parametri: per il giocatore nessun scambio o prestito ma solamente acquisto a titolo definitivo. Si defilano quindi Arsenal e PSG che volevano Eriksen proprio in una di queste due modalità.

La cifra chiesta dal club di Viale della Liberazione si aggira attorno attorno ai 27 milioni di sterline che corrispondono a 30 milioni di euro. Gli inglesi pensano seriamente all’offerta visto che a centrocampo il club dovrà salutare qualche giocatore importante.

Il primo nome che si fa è quello di Paul Pogba che è sempre più distratto dalle voci di un suo ritorno al club che lo ha consacrato ossia la Juventus. Secondo il The Sun, il danese classe 92′ è il primo nome in cima alla lista del club di Manchester per sostituire il francese.

Un ritorno sicuramente gradito per Eriksen che ha visto la sua esplosione proprio con la maglia degli Spurs in Premier League, prestazioni che convinse l’Inter ad acquistarlo. La squadra della famiglia statunitense degli Glazer continua l’assalto e spera di poter avere tra le mani il giocatore già a gennaio prossimo in occasione dell’inizio del calciomercato invernale.

L’Inter pensa a Roberto Inglese ma c’è concorrenza

Non solo a centrocampo, l’Inter pensa a potenziare anche l’attacco. Il primo nome in lista è Roberto Inglese, attaccante del Parma. Il giocatore è in dirittura d’arrivo con il club ducale visto che non ha margini di spazio con Fabio Liverani. Diversi club sono su di lui : Torino, Sampdoria ma anche il Biscione.

Per il Parma il giocatore vale 15 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo. L’attaccante potrebbe finire anche in uno scambio oppure in un prestito e l’Inter apprezza molto il nome. L’ex Chievo potrebbe fare al caso dei nerazzurri che sono alla ricerca di un’altra punta come rimpiazzo.

