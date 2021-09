Empoli-Venezia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 11-9-2021

Dove vedere in diretta tv e streaming e le probabili formazioni di Empoli-Venezia, anticipo della terza giornata di campionato.

Dopo la sosta per le nazionali, ricomincia anche il campionato. Si riprende dalla terza giornata e si inizia sabato 11 settembre alle ore 15 con l’anticipo tra Venezia ed Empoli. Le due neopromosse si affronteranno, dunque, nella massima serie dopo l’esperienza in Serie B. Sicuramente un’occasione molto più importante per il Venezia che ha perso le due ultime uscite in campionato contro Napoli ed Udinese.

Ancora a secco di gol, la squadra di Paolo Zanetti vorrà cambiare il proprio andamento. Ben diverso l’umore in casa Empoli. La straordinaria impresa in casa della Juventus ha dato speranze alla squadra di Aurelio Andreazzoli dopo l’esordio non proprio indimenticabile contro la Lazio. Proprio in casa i toscani cercheranno altri tre punti che saranno fondamentali per la scalata alla salvezza.

Empoli-Venezia: le ultime sulle formazioni

L’Empoli dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. A porta ci sarà Vicario. La difesa a quattro dovrebbe prevedere Romagnoli e Ismajli come centrali mentre sulle fasce spazio a Stojanovic e Marchizza. Nella mediana, Andreazzoli si affida a Haas, Ricci e Bandinelli. Come trequartista agirà Bajrami alle spalle di Cutrone e Mancuso, autore del gol della vittoria contro la Juventus.

Il Venezia risponde con il 4-3-3. Lezzerini a porta e davanti a lui i centrali Caldara e Svoboda supportati da Mazzocchi e Ceccaroni sulle fasce. Per il centrocampo previsti Busio, Crnigoj assieme a Heymans. Stesso numero di giocatori anche in attacco con Okereke, Henry e il norvegese Johnsen.

Empoli-Venezia: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Busio, Crnigoj, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen

Empoli-Venezia: diretta tv e streaming

Partita: Empoli-Venezia

Stadio: Carlo Castellani di Empoli

Data: 11 settembre 2021

Orario: 15:00

Streaming: DAZN

La partita Empoli-Venezia, che si giocherà sabato 11 settembre alle 15:00 al Carlo Castellani di Empoli, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile visionare il match scaricando l’app su PC, smartphone e tablet.

