Video Gol e Highlights di Empoli – Udinese 0-0 , 8° giornata Champions League 2023/24: un pareggio a reti bianche che non serve a nessuno.

Entrambe le formazioni sono i fondo alla classifica con il bisogno di fare punti per staccarsi dalla zona retrocessione.

L’Empoli ci ha provato, ma è stato fermato anche dal VAR. I friulani hanno avuto un Samardzic in più, ma non è servito per ottenere i tre punti.

Il banner della Serie A sul terreno di gioco della Dacia Arena prima della sfida tra Udinese e Juventus. 4 giugno 2023 (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Sintesi di Empoli-Udinese 0-0 :

Due squadre che si guardano e si osservano non riuscendo a sbloccare la partita. In casa ospite il più pericoloso è Samardzic, con il talento dei bianconeri che si libera alla grande, effettua un sinistro ma la palla viene deviata in angolo.

Due minuti più tardi lo stesso centrocampista sfrutta un’occasione avuta da un cross di Pereyra, staccando di testa da posizione ravvicinata, ma manda la sfera fuori.

Prima del ventesimo minuto occasione per i padroni di casa. È Razvan Marin a rendersi pericoloso e impensierire Silvestri con una conclusione potente ma centrale. Silvestri è pronto e sventa il pericolo.

Samardzic è il protagonista di questa sfida. Prima ci prova con una conclusione di destro fuori sopra la traversa, poi con un tiro più pericoloso che sibila l’incrocio dei pali alla destra di Berisha.

La prima grande occasione per i padroni di casa arriva a dieci minuti dal termine del primo tempo. Cancellieri serve Baldanzi, il quale ad altezza del dischetto prova a calciare di sinistro trovando un ottimo Silvestri!

Altre due opportunità per i padroni di casa. Prima viene annullata una rete a Caputo per fuorigioco, quindi Ebuehi non trova la rete perché viene fermato all’ultimo da un ottimo e attento Kamara che salva sulla linea di porta.

Secondo tempo che inizia con i padroni di casa sugli scudi. Marin prova il tiro dalla distanza al decimo minuto circa, senza però inquadrare lo specchio della porta.

Tre minuti più tardi si svegliano gli ospiti con Samardzic che non riesce a colpire la rete con un tiro di sinistro splendido il quale finisce di poco a lato, a pochi centimetri dall’incrocio dei pali.

Dopo un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto, ecco che la partita viaggia su binari di contenimento. Solo nel finale i padroni di casa si fanno più pericolosi con Cancellieri, il quale arriva alla conclusione di prima intenzione, al volo di sinistro ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Al quarto minuto di recupero occasione da rete per i padroni di casa. Cambiaghi conclude di controbalzo con il destro, ma la sfera esce di poco a lato!

Highlights e Video Gol di Empoli – Udinese 0-0:

Tabellino di Empoli – Udinese 0-0:

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha – Ebuehi, Ismajli (76′ st Walukiewicz), Luperto, Cacace – Marin (81′ st Kovalenko), Grassi, Maleh – Baldanzi (81′ St Gyasi), Cancellieri – Caputo (76′ st Cambiaghi). Allenatore: Andreazzoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri – Perez, Bijol, Kristensen – Ebosele (71′ st Ferreira), Samardzic, Walace, Pereyra (71′ st Payero), Kamara (82′ st Ake) – Thauvin (82′ st Zemura), Lucca (63′ st Success). Allenatore: Sottil

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Marcatori: –

Assist: –

Ammoniti: Maleh (E), Pereyra (U), Perez (U)

Espulsioni: –