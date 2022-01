Empoli-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Smalling c’è, anche El Shaarawy convocato”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli.

Dopo aver ottenuto i primi tre punti del 2022 contro il Cagliari e dopo aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, la Roma è pronta a tornare in campo nel match esterno contro l’Empoli.

La sfida del Castellani non sarà affatto facile vista la propensione dei toscani a giocare un calcio veloce, offensivo e molto spregiudicato, ma Mourinho vuole massima concentrazione dai suoi giocatori.

In conferenza stampa, lo Special One ha parlato della sfida e dei possibili calciatori da schierare nel match che lo contrapporrà ad Aurelio Andreazzoli.

Le prime indicazioni arrivano dalla difesa dove il mister portoghese torna ad elogiare le prestazioni offerte da Marash Kumbulla e annuncia che Smalling sta bene ed è disponibile per giocare.

La squadra ha bisogno di migliorare l’aspetto mentale delle partite cercando di tenere alta la concentrazione per tutti e 90 minuti di gioco, mentre a livello numerico Mourinho non si aspetta ulteriori arrivi durante questa sessione di mercato.

Sergio Oliveira e Maitland Niles sono stati degli acquisti importanti che hanno migliorato, a detta dell’allenatore, la qualità della rosa e proprio per questo il mister trasmette soddisfazione. Anche sul fronte cessioni, l’annuncio è che non si dovrebbe muovere nessun altro giocatore.

Anche El Shaarawy sarà convocato, ma la guardia di Mou è altissima.

L’Empoli, per il mister capitolino, è una squadra di grande qualità, con principi di gioco offensivi e adattabili a moduli diversi. Nulla sarà scontato contro i toscani e per vincere bisognera giocare molto bene.

Il portoghese commenta anche l’attuale classifica, condividendo le gerarchie che la graduatoria mostra: le prime 5, attualmente, sembrano avere qualcosa in più, mentre la preoccupazione maggiore sarà quella di lottare con Fiorentina e Lazio per conquistare la sesta posizione. Arrivare più in alto è un obiettivo, ma realisticamente è probabile che si possa puntare dalla prossima stagione in poi.

Non manca, poi, un saluto e un abbraccio alla famiglia del mister Gianni Di Marzio, scomparso nella giornata di oggi.

La Roma è attesa ad un match non facile contro l’Empoli che potrà mostrare la vera maturità della squadra giallorossa.

Migliori Bookmakers AAMS