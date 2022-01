Empoli-Roma 2-4, Mourinho: “Secondo tempo? Almeno l’audience è rimasto alto”

Il tecnico giallorosso ha commentato la vittoria in campionato contro l’Empoli.

Vittoria importante per la Roma di Josè Mourinho che espugna il Castellani di Empoli grazie ad una prova dal doppio volto che, però, basta e avanza per vincere.

Il primo tempo della Roma è forse il migliore di tutta la stagione, con 4 reti in 40 minuti e un calcio devastante che ha annichilito le alte linee difensive dell’Empoli, incapace di trovare contromisure.

Come al solito, non c’è stato un predominio durato 90 minuti, visto che nel secondo tempo i ritmi sono andati sicuramente a favore dell’Empoli, ma i capitolini possono essere felici della vittoria ottenuta.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, è gioioso per la vittoria dicendo che questo è stato un grande risultato, sia per come è arrivato, sia per i pareggi di Lazio e Fiorentina che permettono ai giallorossi di conquistare il sesto posto.

Sul secondo tempo, invece, c’è poco da dire, anzi, questa volta lo Special One eclissa le domande con una battuta dicendo che lo hanno fatto per tenere l’audience della partita alto, invece che regalare ai tifosi un noioso dominio giallorosso come visto nel primo tempo.

La mossa decisiva potrebbe essere stata sicuramente la marcatura di Mkhitaryan su Ricci e proprio l’armeno ottiene gli elogi da parte del proprio allenatore che conferma l’importanza del talento di Yerevan in quella zona di campo, ma anche l’esigenza di doverlo cambiare a causa dell’eccessiva stanchezza nel secondo tempo.

Elogi anche per Sergio Oliveira che ha dato, secondo Mou, esperienza e qualità alla squadra. Non è un vero e proprio regista, eppure il tocco di palla e le sue finezze rendono le giocate dei giallorossi più facili tanto da attirare i complimenti del mister.

Non possono mancare le considerazioni riguardo l’ottima partita di Tammy Abraham che Mourinho vuole vedere, a detta sua, segnare un gol in ogni partita perché deve saper gestire la pressione di essere un leader e trasformarla in motivazione.

Migliori Bookmakers AAMS