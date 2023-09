Video Gol e Highlights di Empoli – Juventus 0-2, 3° Giornata Serie A: la apre Danilo con una rete da opportunista, la chiude Chiesa con un’azione di contropiede.

Tornano al successo i bianconeri dopo il passo falso ottenuto nello scorso turno, nell’esordio all’Allianz Stadium contro il Bologna. Partita dominata dal primo all’ultimo minuto, salvo qualche sussulto d’orgoglio dei toscani nella parte centrale della ripresa.

Ora i bianconeri continuano spediti la corsa verso la zona Champions. Empoli che si trova in netta difficoltà, con 0 punti dopo tre giornate, con 5 reti subite e nessuna all’attivo. Dovrà cambiare marcia al più presto.

Empoli-Juventus, Video Gol Highlights, 3° giornata di Serie A

Sintesi di Empoli – Juventus 0-2:

Match che inizia con i bianconeri subito propositivi e con l’intenzione di chiudere al più presto i conti. Infatti già al quinto minuto azione pericolosa degli ospiti, con pallone che arriva a Chiesa. Il giocatore genovese viene fermato prima di calciare in porta da un ottimo intervento di Bereszynski, bravo ad intuire la traiettoria del cross di McKennie.

Dopo una conclusione facile di Vlahovic sulla quale non ha difficoltà ad intervenire Berisha c’è un primo momento importante del match. Viene, infatti, annullata una rete ai bianconeri su calcio d’angolo battuto da Kostic, con pallone alzato da Berisha, il quale subisce fallo da Danilo nel suo tentativo riuscito di spingere il pallone in porta con la testa.

Al diciassettesimo minuto c’è un’azione che si può dire sia il preludio al vantaggio dei bianconeri. Vlahovic gira di testa un pallone servito ottimamente da Miretti in area, ma non trova la porta.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Corner di Kostic, una serie di rimpalli, dai quali il più lesto ad uscire è Danilo, che riesce ad infilare Berisha con un tiro da dentro l’area di rigore!

Poco dopo la mezz’ora occasione importante nuovamente per i bianconeri. McKennie riceve un assist da Chiesa, ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata da Pezzella.

RIGORE PER LA JUVENTUS! Gatti riceve un assist da McKennie, ma prima di calciare viene fermato irregolarmente da Maleh. Sul dischetto va Vlahovic il quale non calcia in maniera angolata e si fa bloccare il tentativo da Berisha!

Ripresa che vede la formazione di casa provare a reagire. Al sesto minuto ci prova con Cambiaghi, il quale crossa non ottimamente, Bremer svirgola l’intervento, quindi Fazzini prova a colpire con un acrobazia ma termina lontano dallo specchio della porta!

Verso il quarto d’ora occasione clamorosa per Chiesa, il quale si trova un pallone buono dentro l’area di rigore, salta Walukiewicz, però il suo tiro finisce clamorosamente sul fondo!

Quando ci avviciniamo alla metà della ripresa si fanno vedere i padroni di casa. Questa volta è bravo Bereszynski a prendere il fondo e crossare basso all’indietro per Caputo. Quest’ultimo, nonostante sia riuscito ad anticipare Bremer, non riesce a trovare la porta!

Successivamente una rete annullata ai bianconeri per fuorigioco di Vlahovic! Quindi lo stesso attaccante serbo combina con Chiesa, si trova spazio per calciare ma il suo tentativo viene deviato da Walukiewicz.

Il ritmo si fa ora più basso, quando ormai manca un quarto d’ora al termine del match.

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Chiesa serve Milik, il quale vede buttarsi il compagno nello spazio aperto. Il servizio per il figlio d’arte è perfetto, così come la corsa verso la porta avversaria. Arriva davanti a Berisha, lo salta e deposita il pallone per lo 0-2!

In pieno recupero Milik prova una conclusione di testa su cross dal fondo di Weah, ma il pallone si stampa sulla traversa e termina sul fondo!

Due minuti più tardi occasione per i padroni di casa. Maleh alza il pallone per Destro, il quale controlla la sfera e prova a sorprendere Perin di controbalzo. Il pallone, però, viene spedito sul fondo.

Ancora un ultima occasione per i bianconeri. Kean scappa sul filo del fuorigioco, rientra sul destro, calcia dal limite dell’area sul primo palo, colpendo il legno.

La partita termina qui, con diverse emozioni nel finale.

Highlights e Video Gol di Empoli – Juventus 0-2:

Tabellino di Empoli – Juventus 0-2:

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin (72′ st Kovalenko), Fazzini (61′ st Grassi); Baldanzi (62′ st Cancellieri), Caputo (72′ st Destro), Cambiaghi (83′ st Gyasi). Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (84′ st Weah), Miretti (62′ st Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (61′ st Cambiaso); Chiesa (83′ st Kean), Vlahovic (71′ st Milik). Allenatore: Allegri

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)

Marcatori: 24′ pt Danilo (J), 82′ st Chiesa (J),

Assist:

Ammoniti: Locatelli (J), Bereszyński (E), Vlahović (J), Miretti (J), Gyasi (E)

Espulsioni: –

NOTE: