Video Gol Highlights Empoli-Juventus 0-0 : Sintesi 14-09-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Juventus 0-0, 4° Giornata Serie A: finisce in parità a reti bianche.

Bianconeri coraggiosi, ci hanno provato fino all’ultimo, ma la difesa toscana è stata brava a bloccare ogni tentativo. Il secondo pareggio consecutivo per la Vecchia Signora senza subire, ma anche senza segnare.

Nessun preallarme, ma ora si stanno notando difficoltà di realizzazione da parte degli uomini offensivi a disposizione di Thiago Motta. Juventus che sale a 8 punti in classifica, mentre l’Empoli continua il suo ottimo campionato, a quota 6.

Empoli-Juventus, 4° giornata di Serie A

Sintesi di Empoli-Juventus 0-0

Partita che prende avvio con le due squadre che si studiano e non creano occasioni degne di nota nei primi dieci minuti.

Al diciannovesimo minuto squillo dalla distanza di Maleh, con Perin che fa buona guardia senza avere particolari problemi. Bianconeri che gestiscono il possesso palla in questa prima parte di match, con i toscani che provano ad agire in contropiede.

Quando scocca il ventisettesimo minuto Nico Gonzalez prova una conclusione, con un tiro strozzato che stava per diventare un assist per Yildiz. Quest’ultimo, però, non è riuscito a deviare la sfera in porta.

Poco dopo la mezz’ora ci prova Colombo con una conclusione dalla distanza, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

A dieci minuti dal termine della prima frazione si fa vedere Koopmeiners il quale serve Gatti. Quest’ultimo stacca di testa e il portiere avversario risponde da campione mandando la sfera in angolo.

Quando mancano circa cinque minuti al termine della prima frazione, ancora Koopmeiners si rende pericoloso per i bianconeri effettuando un cross da calcio di punizione che per poco non diventa un tiro in porta. La sfera termina di poco alta sopra la traversa.

L’aritro fischia la fine della prima frazione dopo un minuto di recupero concesso.

Ripresa che inizia con i bianconeri in avanti. Al quinto minuto passaggio filtrante di Nico Gonzalez per Vlahovic, il quale si trova a tu per tu contro Vazquez. Quest’ultimo blocca il tentativo dell’attaccante bianconero.

Tre minuti più tardi è Teun Koopmeiners che prova una conclusione dopo un ottimo servizio di Cambiaso. Il tentativo al volo dell’olandese trova attento Vazquez.

Fase della partita in cui l’azione dei bianconeri si fa sempre più pressante. Toscani che si difendono bene e provano a ripartire quando si presenta un’occasione utile.

Verso la mezz’ora della ripresa Alberto Grassi riceve un passaggio al limite dell’area e spara un tiro centrale, facile preda di Perin. Un minuto più tardi, dall’altra parte, bianconeri che si rendono pericolosi con Fagioli, il cui tiro viene bloccato. Sulla ribattuta, Koopmeiners prova a sua volta un tiro. Anch’esso, però, termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Quando mancano dieci minuti al termine dei tempi regolamentari, Cambiaso prova a battere il portiere dalla lunga distanza. Il suo tentativo, però, termina alto sopra la traversa.

Due minuti più tardi Koopmeiners prova una conclusione dal limite dopo aver ricevuto un pallone invitante, ma l’esito è negativo.

Forcing finale dei bianconeri negli ultimi minuti. Alla disperata ricerca della rete della vittoria, per evitare di perdere due punti per strada.

Al primo minuto di recupero, una delle poche sortite della formazione toscana. Maleh riceve un ottimo passaggio, si fa spazio per tirare, ma la sua conclusione termina larga sulla sinistra!

Al quinto minuto di recupero Gyasi trova un po’ di spazio in area di rigore per andare al tiro, calcia forte vicino al palo di sinistra. La sua conclusione, però, viene respinta da un difensore con un grande intervento!

L’arbitro decreta la fine dell’incontro. 0-0 tra le due formazioni

Highlights e Video Gol di Empoli-Juventus 0-0

Tabellino di Empoli-Juventus 0-0

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (77′ Anjorin), Henderson (90′ Nicolas Haas), Pezzella; Esposito (77′ Ekong), Maleh; Colombo (63′ Pellegri). All. D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (66′ st Thuram), Douglas Luiz (67′ Nicolò Fagioli); Nico Gonzalez (67′ Timothy Weah), Koopmeiners, Yildiz (67′ Samuel Mbangula); Vlahovic. All. Motta

ARBITRO: Di Bello (Brindisi)

GOL: –

ASSIST: –

AMMONITI: 62′ Bremer (J), 72′ Thuram (J), 75′ Pellegri (E)

NOTE: Un minuto di recupero nella prima frazione di gioco, cinque nella ripresa.

