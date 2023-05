Empoli-Juventus, Allegri “La mia volontà è quella di rimanere, domani mi aspetto una reazione, ci giochiamo il piazzamento nelle prime quattro.”

La Juventus di Max Allegri vuole assolutamente scrollarsi di dosso la delusione della mancata qualificazione alla finale di Europa League e concludere al meglio il campionato consolidando il secondo posto. I bianconeri punteranno al successo nel posticipo di domani sera in programma al Castellani contro l’Empoli.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli. “Lo spirito di domani dovrà essere quello di una squadra che dovrà avere una reazione alla sconfitta e all’eliminazione di Europa League. Abbiamo da mantenere e da difendere il secondo posto in classifica che comunque sarebbe un risultato importante visti i piazzamenti degli ultimi due anni in campionato.”

Il tecnico livornese ha poi continuato sull’confronto con la società “Con la proprietà ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre a fine di ogni stagione. In questo momento qui parlare del futuro non ha senso perché abbiamo ancora tre partite importati e bisogna far posizionare la Juventus nelle prime posizione che valgono la Champions, poi quello che accadrà al di fuori del campo non dipenderà da noi.”

Sulla penalizzazione “In questo momento non c’ho nemmeno pensato, l’unica cosa da fare domani è andare ad Empoli e vincere, soprattutto per eliminare le scorie dell’Europa League. Noi dobbiamo pensare al campo, ci mancano soli 3 punti per essere aritmeticamente dentro alle prime quattro posizioni e dobbiamo acquisirli in tre partite tra Empoli, Milan e Udinese, poi per quello che accadrà non ci possiamo far nulla.”

Sulla propria permanenza “Io ho un contratto di due anni e, per quanto mi riguarda, io vorrei rimanere al 100%, poi dopo io posso decidere su di me ma non sugli altri. Io non sono nella testa degli altri, vedremo quali saranno le scelte della società, anche in merito a se la Juventus l’anno prossimo farà o meno le coppe. Noi dobbiamo solo pensare a raggiungere l’obiettivo in campionato che ci è stato chiesto ad inizio stagione.”

Sulla squadra “A Siviglia abbiamo giocato 120 minuti e, quindi, abbiamo accumulato un po’ di fatica, anche se ci sono dei giocatori che non hanno giocato giovedì e che quindi saranno disponibili pienamente. Ci saranno dei cambi sicuramente, oggi valuterò Valhovic che fino a ieri era ancora febbricitante, lo stesso Rabiot è alle prese con qualche acciacco e quindi valuterò.”