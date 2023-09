Empoli-Juventus 0-2, dichiarazioni post partita, Allegri “Pogba ha avuto un problema alla gamba, speriamo non sia nulla. Danilo e Perin sono due leader.”

La Juventus assesta la seconda vittoria consecutiva in trasferta battendo 0-2 l’Empoli al Castellani.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match per commentare la gara dei bianconeri “Pogba ha avuto un fastidio di dietro alla gamba, domani valuteremo l’entità dell’infortunio, speriamo non sia nulla di grave perché stava recuperando una condizione accettabile. Lui è un giocatore diverso dagli altri e quindi dispiace. A Udine abbiamo fatto un secondo tempo molto brutto, subendo 18 tiri in porta e per questo alla fine della partita non ero contento. Oggi è stata una buona partita, potevamo fare qualche gol in più, bisogna migliorare dal punto di vista della lucidità negli ultimi 30 metri, però i ragazzi sono stati bravi, sia chi ha giocato che chi è entrato dopo.”

Il tecnico ha poi continuato su Kostic “Cambiaso ha iniziato molto bene, mentre Kostic era un po’ indietro di condizione. Oggi ho avuto bisogno di lui perché c’era bisogno di dare ampiezza e di fare cross e il suo lavoro è stato ottimo. Giocare alla Juventus una partita è facile, giocare una dietro l’altra è difficile, le energie fisiche e mentali sono difficili da gestire. E’ giusto che Cambiaso oggi abbia rifiatato, anche perché poi è entrato e ha fatto bene.”

Su Danilo “Danilo è sicuramente un leader, perché anche a livello di esperienza internazionale e di partite giocate è quello che ne ha più di tutti, insieme ad Alex Sandro. Perin sta diventando un leader nello spogliatoio. Mentre Rugani, dopo otto anni alla Juventus, è un giocatore che si fa sentire. A questo va aggiunto un gruppo che ha voglia di fare cose importanti quest’anno, nonostante sappiamo benissimo che ci sono squadre che vogliono lo scudetto e noi vogliamo fare di tutto per rientrare in quella lotta.”

Sul gap con le altre “Mi fa piacere parlare di questo perché noi non è che non ambiamo a vincere lo scudetto, ma sappiamo della forza delle altre. Poi il calcio è strano, loro giocano una partita ogni tre giorni e hanno rose importanti. Noi siamo una squadra giovane, è normale che in mezzo a giocatori giovani ci devi mettere degli errori che vengono fatti, ma su questo ci lavoreremo, l’importante è capire dove si sbaglia, restare tranquilli ed essere solidi in fase difensiva, in modo tale da avere la serenità di attaccare.”

Su Chiesa “Io credo che Federico trovi molto entusiasmo a giocare come seconda punta. Oggi ha fatto delle buonissime combinazioni con Vlahovic, entrambi hanno fatto un’ottima gara oggi. Chiesa, visto che è bravo a tirare in porta, credo sia normale che alla fine della stagione faccia 14/16 gol.”