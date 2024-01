Empoli esonerato Andreazzoli: per una nuova impresa salvezza c’è Nicola

L’Empoli ha deciso di esonerare Aurelio Andreazzoli. Il club toscano, attualmente penultimo con 13 punti, a -5 dal quota salvezza, per cercare di rimanere in Serie A ha chiamato l’uomo delle imprese impossibili: Davide Nicola

La sconfitta contro il Verona per 2-1, costa la panchina ad Aurelio Andreazzoli: il tecnico subentrato lo scorso settembre sulla panchina dell’Empoli a Paolo Zanetti è stato infatti esonerato. Il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha deciso di cambiare e affidare la squadra a Davide Nicola, allenatore dei “miracoli”, esperto nelle salvezze impossibili.

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra



Per cercare di conquistare la salvezza l’Empoli ha cambiato di nuovo allenatore. Il cammino del club toscano fin qui è stato molto deludente: 3 vittorie, 4 pareggi e ben 14 sconfitte, che hanno portato solo 13 punti, distanti 5 punti dalla permanenza in Serie A, occupata attualmente dal Cagliari.

La stagione dell‘Empoli è iniziata con Paolo Zanetti, esonerato dopo la batosta esterna contro la Roma per 7-0. Un inizio di campionato complicato, povero di risultati e di punti: zero gol fatti e zero punti. Alla 5ª giornata c’è stato il ritorno in panchina di Andreazzoli che aveva portato qualche risultato positivo ed entusiasmo : sconfitta di misura contro l’Inter e vittoria schiaccia crisi contro la Salernitana.

Dopo il colpaccio esterno nel derby toscano contro la Fiorentina e l’impresa contro i campioni d’Italia del Napoli, vittoria per 1-0 al Maradona di metà novembre, l’Empoli di Andreazzoli ha raccolto solo 3 pareggi. La recente sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza, Hellas Verona, è stata fatale per le sorti del tecnico nativo di Massa.

Empoli, Nicola chiamato ad un nuovo miracolo sportivo

Una volta comunicato l’esonero di Andreazzoli, l’Empoli ha chiamato l’uomo delle imprese impossibili: Davide Nicola.

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂



Davide Nicola avrà il compito di centrare la salvezza con l’Empoli, come in passato è riuscito con Crotone e Salernitana. Imprese che all’inizio sembravano impossibili, l’ex tecnico del Torino è riuscito ad ottenerle, come del resto ha fatto con con Genoa e Udinese e con la stessa squadra del cuore, quel Toro di cui è stato protagonista anche come giocatore. Per mister miracoli, contratto fino a giugno, con opzione per la prossima stagione in caso di permanenza in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Empoli: “Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst”.

“Davide Nicola nasce a Luserna San Giovanni il 5 marzo del 1973. Da calciatore disputa oltre 400 gare in Serie B. La carriera di Nicola, di ruolo difensore, si sviluppa in particolare con le maglie di Genoa e Ternana, con stagioni anche con Torino e Spezia. Nel 2004 arriva l’esordio in Serie A con il Siena. Chiusa la carriera da calciatore con il Lumezzane, dopo oltre 500 presenze nei professionisti, è proprio con il club lombardo che nel 2010, in Serie C, Davide Nicola inizia il suo percorso da allenatore. Due anni dopo approda al Livorno con cui conquista la promozione in Serie A. Subentrato a novembre della successiva stagione, Nicola allena il Bari mentre nell’estate 2016 firma con il Crotone in Serie A, ottenendo la salvezza. Nuovamente in A, Davide Nicola guida Udinese, Genoa e Torino riuscendo sempre a centrare la salvezza. Obiettivo che Davide Nicola raggiungerà anche con la Salernitana, subentrando a febbraio 2022, grazie a 18 punti conquistati in 15 gare”.