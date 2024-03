Video Highlights Empoli-Cagliari 0-1 : Sintesi 03-03-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Cagliari 0-1 , 27° giornata di Serie A: Jankto decide per i sardi!

Jankto, in una delle poche occasioni create dagli ospiti, è glaciale e regale tre punti importantissimi agli ospiti! Si trovano a pari punti con il Verona, anch’essa vincitrice nel lunch match, ma a meno uno dalla zona salvezza.

Empoli che ha una battuta d’arresto dopo un ottimo inizio con il nuovo allenatore Nicola. Avrebbe meritato di più in questa sfida, ma le occasioni per ottenere i tre punti non mancheranno.

Empoli-Cagliari, 27° giornata di Serie A

Sintesi di Empoli-Cagliari 0-1 :

Inizio partita equilibrato, ma poi vengono fuori i padroni di casa. Prima con un tacco Kovalenko, dopo un crossa dalla sinistra di Cambiaghi, con Scuffett che blocca sicuro.

Quindi poco dopo il quarto d’ora Cambiaghi arriva in area dopo un bel contropiede, prova il tiro ad incrociare colpendo il legno!. La sfera ritorna in campo, dove finisce tra i piedi di Maleh, il cui tiro termina tra le braccia di Scuffet.

A metà della prima frazione c’è una conclusione dalla distanza di Deiola, con Caprile che osserva la sfera terminare alla sua destra!

Nella prima mezz’ora di gioco da segnalare un palo di Cambiaghi e alcune conclusioni da fuori area da parte degli ospiti.

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione c’è un colpo di testa importante di Destro, il quale sfiora il palo alla destra di Scuffet prendendo tempo a Dossena.

Nel finale della prima frazione il Cagliari sfiora il vantaggio con Lapadula che non riesce a colpire di testa in tuffo sotto porta per la pronta reazione di Caprile!

Prima frazione che si chiude a reti bianche. Secondo tempo che riprende con maggiore proposizione dei padroni di casa.

Al settimo minuto chiedono un calcio di rigore per un tocco in area di Makombou, dopo un tentativo di cross di Cambiaghi. L’arbitro lascia correre.

Al dodicesimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla termina a Cancellieri che, però, indirizza la sfera fuori dalla porta difesa da Scuffet.

A metà della ripresa viene annullata la rete del potenziale vantaggio ai padroni di casa. Dopo un colpo di testa di Walukiewicz, il pallone è sotto porta e il più abile di tutti è Cacace pronto a calciare sotto la traversa! Rapuano, dopo un ceck annulla la rete!

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Zappa corre e avanza sulla corsia di destra, effettua un passaggio per Nandez, il quale tira di prima ma trova attento Caprile. Jankto s’impossessa subito dopo della sfera e calcia a sua volta infilando in porta!

Al sesto minuto di recupero grande occasione per i padroni di casa! Pezzella effettua un tentativo ravvicinato, ma Scuffett si fa trovare pronto!

Finisce con la vittoria degli ospiti di misura!

Highlights e Video Gol di Empoli-Cagliari 0-1 :

Tabellino di Empoli-Cagliari 0-1 :

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz (82′ st Cerri), Luperto, Cacace (72′ st Pezzella); Kovalenko (72′ st Gyasi), Marin, Maleh; Cacellieri (72′ st Fazzini), Cambiaghi; Destro (58′ st Niang). ALLENATORE: Davide Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (77′ st Azzi); Jankto (77′ st Mateusz Wieteska), Makoumbou, Deiola; Gaetano (87′ st Shomurodov); Lapadula (87′ st Mutandwa), Luvumbo (32′ pt Zappa). ALLENATORE: Claudio Ranieri

Arbitro : Antonio Rapuano (Rimini)

Ammoniti: Gaetano (C), González (C), Scuffett (C)