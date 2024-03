Video Highlights Empoli-Bologna 0-1 : Sintesi 15-03-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Bologna 0-1 , 29° giornata di Serie A: Fabbian all’ultimo respiro regala i tre punti ai rossoblu.

Match che ha visto i rossoblu creare tante occasioni, andare vicino più di una volta alla rete. Padroni di casa che hanno faticato più del solito, con la formazione di Nicola che sta accusando un po’ di serenità. Non riesce più a vincere, ora la classifica si di nuovo pericolosa.

Emiliani che, invece, mantengono la quarta posizione e per la Champions possono dire di esserci anche loro!

Empoli-Bologna, 29° giornata di Serie A

Sintesi di Empoli-Bologna 0-1 :

Partita che non inizia in maniera spumeggiante, con ritmi alti, ma le squadre si fanno preferire per un approccio più quieto, tranquillo, senza voler strafare.

La prima vera occasione è creata dagli ospiti al decimo minuto di gioco. Saelemakers batte un corner in maniera impeccabile, il pallone termina sulla testa di Beukema, il quale trova sulla sua strada Niang ad intercettare la conclusione del giocatore rossoblu.

Verso il ventesimo minuto di gioco altra doppia occasione per i rossoblu. Prima Beukema di testa, poi Urbanski con il destro, con Caprile bravo in entrambe le occasioni a sventare il pericolo.

Si ripetono i due due minuti più tardi. Questa volta Beukema conclude con il piede e trova Caprile. Sulla respinta del portiere interviene Urbanski, il cui tap-in viene bloccato da Walukiewicz.

Poco dopo la metà della prima frazione si fanno vedere per la prima volta i padroni di casa. Cambiaghi s’invola sulla sinistra, sfugge alla marcatura di Beukema, quindi serve Niang. Il francese sbaglia lo stop, la sfera termina dalle parti di Zurkowski che prova una conclusione, i cui effetti sono tutt’altro che positivi.

Verso il trentacinquesimo minuto di gioco ecco che ci provano ancora gli ospiti. Questa volta con Odgaard, la cui conclusione ravvicinata viene deviata da Walukiewicz.

Quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo, Ndoye arriva alla conclusione ravvicinata, ma che trova pronto nuovamente Caprile a bloccare il tentativo.

A due minuti dal termine Cambiaghi recupera palla nella metà campo rossoblu, serve Niang che libero s’invola verso la porta di Skorupski. Prima che possa giungere alla conclusione viene recuperato da Beukema con un grande intervento in recupero.

Nella ripresa sono più intraprendenti i padroni di casa. Prima con Luperto, la cui conclusione viene bloccata da uno dei giocatori ospiti. Quindi Razvan Marin effettua una conclusione che, però, termina larga sulla sinistra.

Quindi ci provano Cambiaghi, la cui conclusione viene deviata in corner. Due minuti più tardi è Niang, ma gli effetti del suo tiro sono pessimi, con sfera che termina abbondantemente alta sopra la traversa!

Al quarto d’ora di gioco Saelemakers s’invola sulla fascia sinistra, crossa al centro da sinistra per la testa di Odgaard, il quale da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta! Quattro minuti più tardi Urbanski prova la conclusione con il sinistro dalla lunga distanza, ma ancora una volta è bravo Walukiewicz ad intervenire!

A dieci minuti dal termine clamorosa occasione per gli ospiti, con un errore in impostazione dei padroni di casa, recupera la sfera Saelemakers che s’invola verso la porta. Giunto al limite dell’area si trova di fronte Caprile che gli chiude il tentativo e devia la sfera calciata, in corner.

Quando mancano cinque minuti al termine del tempo regolamentare Kristiansen conquista la sfera nella fascia sinistra, giunge sul fondo e crossa al centro, dove Orsolini manda la palla alta sopra la traversa da pochi passi!

Al novantesimo minuto Lucumi si sistema il pallone dal limite dell’area e calca piuttosto alto sopra la traversa!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Conclusione di Calafiori dalla distanza, pallone che viene respinto dal portiere, ma termina tra i piedi di Fabbian che fulmina Caprile nell’angolo basso alla sua sinistra!

Highlights e Video Gol di Empoli-Bologna 0-1 :

Tabellino di Empoli-Bologna 0-1 :

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (67′ st Tyronne Ebuehi), Kovalenko, Maleh, Pezzella (46′ st Cacace); Cambiaghi (75′ Cerri), Zurkowski (67′ st Kovalenko); Nyang (75′ st Caputo). All. Nicola.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Beukema (72′ st Corazza), Calafiori, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Ferguson (79′ st Aebischer), Urbanski (79′ st Fabbian); Salemaekers, Odgaard (72′ st Odgaard), Ndoye (57′ st Orsolini). All. Thiago Motta.

Arbitro : Fabbri (Ravenna)

Ammoniti: Luperto (E), Pezzella (E), Maleh (E)

Espulsione: –

