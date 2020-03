Emergenza Covid-19: rinviati l’E-Prix di Roma, la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico. Si ferma la scherma

Continua a creare problemi l’emergenza Covid-19, con il rinvio dell’E-Prix di Roma e di due corse ‘monumento’ del ciclismo come Milano-Sanremo e Tirreno Adriatico, oltre al Giro di Sicilia. Federscherma opta per la sospensione dell’attività

La diffusione del Covid-19 nel mondo e, nello specifico in Italia, sta provocando molti disagi al mondo dello sport. Dalle partite a porte chiuse nel calcio, nel basket e nella pallavolo, alle gare rinviate o addirittura cancellate tra Formula 1 e MotoGP. Il recentissimo decreto (4 marzo) adottato dal Governo ha vietato eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, a meno che non siano disputati a porte chiuse. Nelle ultime ore, la situazione ha subito ulteriori evoluzioni in ambito motoristico, ciclismo e scherma.

FORMULA E, RINVIATO L’E-PRIX DI ROMA

Niente E-Prix nella Capitale. Inizialmente in programma per sabato 4 aprile, gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’evento, al momento a data da destinarsi. Di seguito, il comunicato ufficiale: “A seguito dell’attuale emergenza sanitaria in Italia e in base alle disposizioni stabilite nell’ultimo Decreto Ministeriale relativo alle misure per contrastare il COVID-19 – che interessano tutti i grandi eventi sportivi previsti in questo periodo – non sarà possibile organizzare il Rome E-Prix del 4 aprile 2020.

La Formula E, in accordo con le autorità competenti di Roma Capitale e in collaborazione con la FIA e l’Automobile Club d’Italia (ACI), lavorerà a stretto contatto con i partner del campionato e le parti interessate al fine di valutare e rivedere opzioni alternative per rinviare il Rome E-Prix a una data successiva, una volta che le restrizioni saranno revocate“.

L’emergenza coronavirus ha portato al rinvio, tra le altre manifestazioni sportive, dell’E-Prix di Roma, in programma il 4 aprile (foto da: facebook.com/fiaformulae)

CICLISMO, RCS SPORT RINVIA MILANO-SANREMO, TIRRENO-ADRIATICO E GIRO DI SICILIA

Anche il ciclismo, come prevedibile, viene colpito dall’emergenza Covid-19. Stamani, infatti, Rcs Sport ha disposto l’annullamento delle competizioni previste nel prossimo mese, stante in un caso il diniego di alcuni permessi da parte delle autorità competenti e nell’altro dell’impossibilità di rispettare le misure di prevenzione contenute nel decreto governativo. Spiccano ovviamente la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico, in programma rispettivamente il 21 marzo e l’11-17 marzo. Salta al momento anche il Giro di Sicilia, in calendario dal 1° al 4 aprile prossimi.

Di seguito, una parte del comunicato pubblicato da Rcs Sport: “ A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, Rcs Sport comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, Rcs Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile“.

SCHERMA, LA FEDERAZIONE SOSPENDE L’ATTIVITÀ AGONISTICA

Si ferma anche la scherma. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata la decisione di Federscherma di sospendere fino al 3 aprile l’attività agonistica e i ritiri giovanili. Ecco di seguito il comunicato ufficiale: “In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, la Federazione Italiana Scherma ha scelto di sospendere ogni attività agonistica federale, al momento, fino al 3 aprile 2020, data indicata quale termine del Decreto. Quindi, vengono rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale, regionale e le “gare satellite”, previste dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Inoltre la Federazione Italiana Scherma, sospende le attività addestrative collegiali in funzione dei prossimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani e quelle previste nelle programmazione dei CAF. Il Consiglio federale, nella sua prossima riunione, adotterà le decisioni necessarie a far fronte all’emergenza.

Inoltre, in riferimento alle attività addestrative nei Club, la Federazione Italiana Scherma evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all’art. 1, comma 1, punto c), stabilisce che all’interno delle Società sportive, ad eccezione di quelle ubicate nei Comuni indicati nell’allegato 1 ricadenti nella cosiddetta “zona rossa”, possano essere svolte sedute di allenamento per atleti agonisti, esclusivamente in assenza di pubblico.

Le Associazioni sono comunque tenute ad attenersi a quanto previsto nel Decreto, in merito ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus nei confronti di atleti, tecnici, dirigenti etc. .

Sempre secondo quanto previsto all’art.1 del Decreto sono ammessi lo sport di base e le attività motorie in genere, a condizione che venga assicurato il rispetto delle raccomandazioni di cui all’allegato 1, lettera d) del Decreto “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”.

Inoltre, si rammenta la necessità di adottare comunque tutte le misure igieniche previste dall’allegato 1 del Decreto. La Segreteria della Federazione Italiana Scherma rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento (segreteria@federscherma.it)“.

