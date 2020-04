Emergenza Coronavirus, ufficiale in Messico: 6 stagioni senza promozioni e retrocessioni

Una decisione clamorosa che arriva dal Messico: stop alle promozioni e retrocessioni nei campionati fino al Mondiale del 2026. La Federazione messicana, con questo provvedimento, intende salvaguardare la loro Serie B, fortemente colpita dal Coronavirus. Sono previsti anche dei contributi economici, basati su delle sanzioni a particolari club

Il calcio sta vivendo ore calde per quanto riguarda la ripresa dei campionati, fermi da diverse settimane per via dell’emergenza Coronavirus. Alcune decisioni sono state già prese in alcuni Paesi, ma in generale c’è ancora una grande nube di incertezza su come terminerà la stagione in corso.

Nel frattempo, quella che arriva dall’altra parte del mondo è una notizia veramente clamorosa. In Messico, infatti, si è deciso di bloccare le promozioni e retrocessioni per le prossime 6 stagioni. A comunicarlo è stata la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, che insieme al comitato esecutivo ha preso questa decisione storica, mai accaduta prima.

Alla base di questa scelta rivoluzionaria, c’è la volontà di salvaguardare la Serie B messicana, ossia l’Ascenso MX. In particolare, si vuole evitare che che le squadre di questa divisione vengano danneggiate in modo definitivo dalla crisi economica causata dalla pandemia del Covid-19. Il blocco delle retrocessioni e promozioni è stato votato all’unanimità da tutti i club della Serie A messicana.

Per favorire questo stravolgimento, sono stati pensati degli aiuti economici. E’ stato istituito, infatti, una sorta di fondo di solidarietà, che è sostenuto dai club stessi della Liga MX. Per questi, sono previste delle sanzioni economiche, in base al loro piazzamento in classifica. In particolare, il club che arriverà ultimo pagherà 120 milioni di pesos, 70 milioni la penultima e 50 milioni la terzultima.

Ora l’unica cosa che resta da decidere è come concludere il campionato di massima divisione, quando era arrivato ormai a 7 giornate dalla conclusione prima dello stop forzato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS