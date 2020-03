Emergenza Coronavirus, ufficiale: amichevole Germania-Italia a porte chiuse

Anche l’amichevole tra Germania e Italia, in programma il 31 marzo si giocherà a porte chiuse. Il segretario generale della federcalcio tedesca: “Dispiace, ma la salute dei nostri tifosi è la cosa più importante”.

“L’amichevole internazionale tra Germania e Italia in programma il 31 marzo a Norimberga, secondo l’attuale stato di pianificazione, avverrà a porte chiuse. La Federcalcio tedesca è stata informata oggi dalla città di Norimberga”

Con questo comunicato, emesso attraverso il proprio account Twitter, la Federcalcio tedesca ufficializza le porte chiuse per la gara in programma il 31 marzo tra Germania-Italia. Niente annullamento, ad oggi la gara si svolgerà, anche se senza pubblico.

Un grosso dispiacere questo qui, soprattutto per i tifosi, i quali avevano già quasi esaurito tutti i biglietti per la gara. Ad evidenziare il rammarico per la situazione ci ha pensato anche lo stesso segretario generale della Federcalcio tedesca, Friedrich Curtius: “Non volevamo dare questa delusione ai nostri tifosi, ma la loro salute è la cosa più importante, e sono sicuro che capiranno. Vogliamo seguire al dettaglio tutte le direttive indette dagli organi sanitari”.

D’altro canto, però, questo match potrebbe rivelarsi comunque un esame non da poco in vista del prossimo Europeo. Mancini, infatti, si potrà concentrare su un’amichevole dal prestigio internazionale e testare i propri calciatori in una gara dall’alto grado di difficoltà, dalla quale capiremo anche parte dei convocati e delle gerarchie già nella mente del tecnico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA