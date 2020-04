Emergenza Coronavirus, UEFA smentisce: “No deadline 3/8 per Champions e Europa League”

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha smentito di aver fissato per il 3 Agosto la deadline per le finali di Champions ed Europa League.

Il prossimo 3 Agosto non sarà la deadline per le finali di Champions League e di Europa League. Negli scorsi giorni, la ZDF aveva fatto trapelare questa data annunciando come fosse stato lo stesso presidente UEFA Aleksander Ceferin a dirlo, ma il massimo organismo calcistico europeo ha smentito.

Con un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, l’UEFA ha fatto sapere che non è stata fissata alcuna data per le due finali, smentendo ZDF: ” E’ stato riferito che il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato alla tedesca ZDF che la Champions League dovrà terminare entro il 3 agosto. Questo non è vero. Il presidente è stato molto chiaro nel non fissare date precise per la fine della stagione”.

Nella nota, l’UEFA precisa come si stiano analizzando tutte le opzioni possibili per terminare la stagione europea assieme all’ECA ed all’European League nel gruppo di lavoro formato il 17 Marzo. Il massimo organismo calcistico europeo è determinato nel terminare la stagione, preservando la salute di tutti.

Al momento, spiega la UEFA, sono state prese in considerazione alcune opzioni: ” Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.

Difficile pensare, invece, che la UEFA possa decidere di annullare in modo definitivo le due competizioni. Al momento, ci sono troppi interessi economici e non solo che impediscono di adottare tale soluzione. Inoltre, il presidente Ceferin ha invitato le leghe europee a non sospendere in modo definitivo i campioanti come fatto dal Belgio, pena l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA