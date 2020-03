Emergenza Coronavirus, UEFA: playoff e amichevoli marzo rinviate a giugno

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’UEFA ha annunciato il rinvio dei play-off di Euro 2020 e delle amichevoli internazionali in programma a Marzo a Giugno.

L’emergenza Coronavirus continua a tenere sotto scacco l’intero globo e tutte le manifestazioni sportive stanno continuando ad essere posticipate o annullate. Nel pomeriggio di mercoledì, l’UEFA ha annunciato con un comunicato ufficiale il rinvio dei play-off di Euro 2020 e delle amichevoli internazionali.

Previsti inizialmente per Marzo, sia i play-off di Euro 2020 che le amichevoli sono state rinviate a Giugno. Tutto dipenderà comunque da come si evolverà la situazione, come scritto dall’UEFA nel comunicato.

Inoltre, si legge sempre nel comunicato ufficiale, l’UEFA ha anche annunciato la sospensione delle amichevoli tra club, sia maschili che femminili: “Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali per uomini e donne sono state sospese fino a nuovo avviso”.

Dopo aver rinviato l’Europeo al prossimo, l’UEFA ha deciso di bloccare qualsiasi partita per evitare il diffondersi del Coronavirus che sta raggiungendo il picco proprio in questi giorni. Al momento, solo le Olimpiadi di Tokyo 2020 resistono, con il CIO che non sembra affatto voler rinviarle, confermando invece passi avanti nell’organizzazione dell’evento.

Arrivano messaggi rassicuranti anche dal Giappone, nonostante la positività del presidente della JFA Kozo Tashima, nonché membro del Comitato Internazionale Olimpico. Anche il Premier Shinzo Abe ha dichiarato come al momento non ci sono i presupposti per annullare le Olimpiadi.

