Emergenza Coronavirus: tutti gli sportivi positivi

La pandemia COVID-19 ha ormai bloccato tutto il mondo dello sport europeo e non solo: sono fermi i campionati e le coppe europee di Calcio e Basket, sono stati cancellati i principali tornei di Tennis, è persino slittato l’inizio dei campionati di Formula 1 e Moto GP.

Negli ultimi giorni inizia anche ad aumentare il numero di soggetti positivi, tra gli sportivi, delle più svariate discipline.

Partiamo dal calcio, qui in Italia il primo calciatore positivo è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus.Rugani, i cui risultati del tampone sono stati rivelati alla stampa nella serata di mercoledì, risulta essere un soggetto asintomatico, ma la sua positività al virus ha obbligato la Juventus a stoppare immediatamente gli allenamenti.

Il secondo caso in Serie A è quello di Manolo Gabbiadini. L’attaccante blucerchiato ci ha tenuto a dare la notizia sul proprio Instagram, rassicurando le migliaia di tifosi che lo stavano bombardando di messaggi.

In casa Sampdoria positivi anche La Gumina, Colley, Ekdal e Thorsby.

Solo una fake news invece quella di Paulo Dybala, la notizia era stata messa in circolo ieri sera in Argentina, ma è lo stesso attaccante bianconero a smentirla, via social.

Il Virus che si sta diffondendo molto rapidamente in tutta Europa, è arrivato anche in Inghilterra, tre casi sospetti in Premier League, tra i giocatori del Leicester, che hanno mostrato i sintomi tipici e per questo sono stati messi tempestivamente in quarantena.

Positivo anche Hudson-Odoy del Chelsea, anche lui sarà messo in isolamento così come i membri della squadra che hanno avuto stretto contatto con lui negli ultimi giorni.

Sempre dalla Premier League arriva la notizia del primo Manager risultato positivo al Coronavirus, si tratta di Mikel Arteta, coach dell’Arsenal.

Più di un caso anche in Bundesliga, si tratta di Nürberger del Norimberga, Jannes Horn e Timo Hubers dell’Hannover.

Sono stati i due casi dei positivi Gobert e Donovan Mitchell a fermare la NBA, il campionato di basket più famoso del non si era mai fermato in tutta la sua storia, se non per lo sciopero dei giocatori, ma non sono state possibili altre strade se non quella dello stop, dopo i risultati dei tamponi delle due star degli Utah Jazz.

Due sportivi infetti anche nel mondo del Ciclismo, sono Maximiliano Richeze, e il campione Fernando Gaviria, della UAE Team Emirates.

In Formula 1 fortunatamente ancora nessun caso tra i piloti, ma in seguito alla positività di un membro del Team McLaren, e il successivo ritiro della squadra dal GP d’Australia, è fresca la notizia dell’annullamento della stessa gara australiana e del GP del Bahrain del Vietnam.

