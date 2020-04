Emergenza Coronavirus, taglio di stipendi: quanto risparmiano i club di Serie A con il -16% o il -33%

Le squadre di Serie A risparmierebbero una somma sostanziosa, che può variare in base al destino della stagione in corso. A guidare la classifica dei risparmi c’è l’Inter, davanti a Roma, Napoli e Milan. Rimane fuori la Juventus. Ecco i numeri

Il campionato italiano sta vivendo lo snodo del taglio degli stipendi. In questo momento di stop del calcio, legato all’emergenza Coronavirus, la Lega Serie A ha proposto ai club una riduzione dei salari annui dei calciatori: un terzo, se la stagione non raggiunge la conclusione, o un sesto, nel caso di una ripartenza del campionato.

In queste condizioni, il risparmio totale delle squadre sarebbe notevole. Nella prima ipotesi, ossia tagliando lo stipendio annuale lordo di quattro mensilità, la cifra corrisponderebbe ad un totale di 1330,38 milioni di euro. Nel caso invece del taglio di due mensilità, la cifra sarebbe pari a 443,5 milioni di euro.

In particolare, a beneficiare maggiormente di questa riduzione sarebbe l’Inter, che attualmente è la squadra ad avere il secondo monte ingaggi più alto. La società nerazzurra risparmierebbe 44 milioni o 22 milioni, in base al tipo di taglio. Anche per Roma, Napoli e Milan le conseguenze economiche sarebbero importanti, con circa 30 milioni in meno su un tetto ingaggi lordo superiore a 100 milioni di euro.

Nelle parti basse della classifica dei risparmi troviamo il Brescia, con 5 o 2,5 milioni circa. Molte squadre, come Lazio, Atalanta e Cagliari, restano nella zona centrale, con numeri che mantengono la doppia cifra.

A questa questione rimane estranea la Juventus, che ha infatti già da giorni accordato la riduzione degli stipendi dei propri calciatori. La squadra bianconera ha annunciato il taglio di quattro mensilità per il proprio staff, considerando che nel caso in cui si dovesse tornare in campo, due mesi e mezzo sarebbero integrati nella stagione successiva.

Ecco quanto risparmierebbero le società con i tagli degli stipendi proposti della Lega Serie A:

Atalanta: 9,7 milioni o 4,8 milioni

Bologna: 20 milioni o 10 milioni

Brescia: 4,8 milioni o 2,4 milioni

Cagliari. 15,3 milioni o 7,7 milioni

Fiorentina: 14,7 milioni o 7,3 milioni

Genoa: 10,9 milioni o 5,4 milioni

Inter: 44 milioni o 22 milioni

Lazio:26,7 milioni o 13,3 milioni

Lecce: 7,5 milioni o 3,7 milioni

Milan: 34,1 milioni o 17 milioni

Napoli: 36,7 milioni o 18,3 milioni

Parma: 9 milioni o 4,5 milioni

Roma: 36,7 milioni o 18,3 milioni

Sampdoria: 9,7 milioni o 4,9 milioni

Sassuolo: 10,1 milioni o 5,1 milioni

Spal: 9 milioni o 4,5 milioni

Torino: 14 milioni o 7 milioni

Udinese: 8,3 milioni o 4,2 milioni

Verona: 7,7 milioni o 3,9 milioni

