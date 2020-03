Emergenza Coronavirus, stop Champions e Europa League: tutte le ipotesi

Emergenza Coronavirus: la UEFA sospende ufficialmente Champions League ed Europa League. Probabile slittamento di Euro 2020. Vediamo insieme tutte le ipotesi.

L’Europa forse inizia finalmente a capire la gravità dell’emergenza Coronavirus. Serie A. Liga, Ligue 1 e Premier League hanno già cessato ogni tipo di attività, mentre la Bundesliga fermerà i propri incontri subito dopo il weekend (non comprendiamo il senso, ma meglio tardi che mai).

Un’emergenza che ovviamente inizia a toccare ora anche l’UEFA. La massima organizzazione calcistica europea infatti era stata criticata nei giorni scorsi per aver permesso lo svolgimento delle partite valevoli per gli ottavi di finale di Champions League ed Europa League, ma la pressione dei club, nonché delle federazioni, ha indotto fortunatamente Aleksander Čeferin, comandante in capo della UEFA stessa, a sospendere ogni tipo di attività.

Emergenza Coronavirus: la UEFA ferma la Champions e l’Europa League

Un provvedimento che andava preso molto prima, ma purtroppo il dio denaro mette i paraocchi a molti. Ad ogni modo martedì 17 la UEFA si riunirà in video-conferenza per decidere quali misure adottare e quali strade seguire per portare a termine le due massime competizioni continentali.

I match di Champions ed Europa League della settimana prossima sono chiaramente rimandati a data da destinarsi così com’è rimandato a data futura il sorteggio dei quarti di Coppa Campioni. Inoltre, vista la gravità della situazione prende sempre più campo l’ipotesi di rimandare al 2021 l’Europeo itinerante in programma quest’estate. Al termine della riunione di martedì dovremmo saperne di più. Aspettiamo e vediamo.

