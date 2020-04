Emergenza Coronavirus, stagione 2020-2021: per la FIFA deve iniziare il 30 agosto o il 13 settembre

La Fifa sta pensando di fissare le date, in modo da arrivare al termine della prossima stagione in tempi regolari. La situazione è in continua evoluzione. Ecco le ipotesi

Il finale di stagione rimane un grosso punto interrogativo, fortemente condizionato dall’evoluzione dell’emergenza legata al Coronavirus. Sono diverse le ipotesi su come terminarla, ma di ufficiale attualmente non c’è nulla.

La volontà rimane sempre quella di ripartire il prima possibile, per evitare di non compromettere la prossima stagione, in cui ci saranno anche gli Europei e Giochi Olimpici. Le idee sul tavolo su come terminare la stagione, per quanto riguarda il format, sono sostanzialmente due: calendario parallelo e calendario a blocchi.

Nel primo caso, campionato e coppe europee si giocherebbero nello stesso periodo, come accade normalmente. Nella seconda ipotesi, invece, si darebbe la precedenza ai campionati nazionali, con Champions League ed Europa League che si concluderanno successivamente, nei mesi di luglio ed agosto.

Per quanto riguarda la prossima stagione, la FIFA avrebbe comunicato alla UEFA ed ECA di voler fissare un termine di inizio previsto per il 30 agosto, o al massimo il 13 settembre. Alla base di questa volontà, come detto, ci sarebbe l’estrema urgenza di non arrivare alla conclusione della stagione 2020/2021 troppo a lungo, considerati poi gli impegni delle nazionali nei mesi estivi.

Se ciò dovesse essere confermato, significherebbe che per i giocatori ci saranno delle vacanze brevissime, considerato che i campionati attuali difficilmente termineranno prima di agosto inoltrato. Nulla ancora è stato deciso, ma sembra che il massimo organo calcistico sia intenzionato a fissare dei paletti concreti.

