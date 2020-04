Emergenza Coronavirus, ripresa Serie A: ecco il possibile calendario dal 20 maggio al 1-2 luglio

La Lega Serie A, insieme con la FIGC e l’AIC, sta lavorando per tornare in campo entro il 20 maggio. In questo modo, la Serie A si concluderebbe entro il weekend del 1-2 luglio. Qui potete leggere l’ipotetico probabile e possibile calendario della Serie A dal 20 maggio al 1-2 luglio

Certo non si può dire che non si sta lavorando alacremente per delineare una linea guida da seguire. Altrettanto, non si può dire che mai come questa volta le istituzioni, cioè Lega Serie A, FIGC e AIC, non stiano collaborando per arrivare ad una soluzione.

D’altronde, la necessità di riprendere e concludere i campionati precedentemente sospesi nel momento peggiore dell’emergenza sanitaria globale dovuta al pericolo e alla diffusione del contagio della maledetta pandemia Coronavirus, al secolo Covid-19, è l’unica priorità, l’unico modo affinché l’attuale crisi economica e sportiva non faccia crollare tutto il sistema.

Inoltre, la decisione della UEFA di minacciare tutte le Leghe e le Federcalcio nazionali di esclusione delle squadre dalle prossime edizioni di Champions League e Europa League in caso di sospensione definitiva dei campionati, arrivata in seguito a quello che è capitato in Belgio, può essere considerata una sorta di deterrente in tal senso.

Nelle ultime ore la Lega Serie A ha più volte incontrato FIGC e AIC in call video conference per studiare le modalità di ripresa della Serie A e un nuovo possibile calendario, che dipenderà ovviamente sempre dall’andamento dell’emergenza sanitaria.

L’obiettivo delle istituzioni è riprendere il campionato il 20 maggio con i recuperi restanti della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Poi, secondo l’ipotetico nuovo calendario, ci sarebbe un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni, così da riuscire a chiudere i campionati entro il 2 luglio, dando spazio alle coppe europee, con Champions League e Europa League da disputarsi e concludersi entro il 3 agosto, ultima deadline disponibile.

Ovviamente, previa evoluzione dell’emergenza sanitaria, il CONI ha ribadito che gli allenamenti in campo dovrebbero ricominciare ad inizio maggio, così da consentire e garantire ai calciatori una preparazione entro 2-3 settimane.

Comunque, ecco il possibile calendario completo della Serie A 2019-2020 qualora si riprendesse a giocare e si tornasse in campo entro il 20 maggio:

20 maggio – recuperi 25ª giornata

23-24 maggio – 27ª giornata

27-28 maggio – 28ª giornata

30-31 maggio – 29ª giornata

3-4 giugno – 30ª giornata

6-7 giugno – 31ª giornata

10-11 giugno – 32ª giornata

13-14 giugno – 33ª giornata

17-18 giugno – 34ª giornata

20-21 giugno – 35ª giornata

24-25 giugno – 36ª giornata

27-28 giugno – 37ª giornata

1-2 luglio – 38ª giornata

