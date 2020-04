Emergenza Coronavirus, ripresa Serie A: dal 27 aprile visite mediche e allenamenti dal 4 maggio

Con il nuovo DPCM il Governo ha ufficializzato la proroga delle attuali massime misure restrittive fino al 3 maggio, ma ha aperto le porte alla possibilità di svolgere test medici e visite ai calciatori a partire dal 27 aprile, così da permettere la ripresa degli allenamenti dal 4 maggio e il ritorno in campo della Serie A il 24 o il 31 maggio o, più tardi, il 7 giugno

Ora è ufficiale: ad aprile niente allenamenti. Questa è la decisione, tra l’altro assolutamente prevedibile e attesa, da parte del Governo e del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha firmato un nuovo DPCM nelle scorse ore.

Il nuovo decreto ministeriale è una proroga delle attuali misure restrittive, prima in scadenza dopo Pasqua, fino al 3 maggio, e blocca, ovviamente, qualsiasi discorso anche per il calcio, visto che sono vietati gli allenamenti fino a quella data.

Perciò, la Lega Serie A sta lavorando con la FIGC e l’AIC, grazie anche all’appoggio del CONI, come dimostrato dalle dichiarazioni del presidente Giovanni Malagò, alle quali sono seguite quelle di Gabriele Gravina, che hanno fatto capire come il calcio sia completamente diverso rispetto a basket e pallavolo, le cui stagioni sono state annullate, per l’impatto economico che ha per l’Italia tutta.

L’obiettivo è e resta tornare in campo, riprendere da dove si erano fermati e concludere i campionati, soprattutto la Serie A e la Serie B, magari regolarmente, senza cioè modifiche dei format e dei regolamenti per ciò che concerne le promozioni e le retrocessioni.

In realtà, con l’attuale decreto legislativo le istituzioni calcistiche starebbero varando il piano per la ripresa e il ritorno in campo in tre fasi:

FASE 1 : visite mediche e test medici di controllo

: visite mediche e test medici di controllo FASE 2: ripresa degli allenamenti

FASE 3: ritorno in campo

A quanto pare, secondo le indiscrezioni che circolano nell’ambiente, la Lega Serie A sta lavorando per convocare i calciatori dal 27 aprile in un maxi ritiro di un mese, diviso in due parti diverse:

Nella prima parte, i calciatori svolgerebbero i controlli sanitari

Nella seconda parte, i calciatori tornerebbero ad allenarsi

La prima parte del ritiro inizierebbe, appunto il 27 aprile, quando tutti i calciatori verranno sottoposti a test medici e visite di controllo sanitario, da completare entro il 3 maggio.

La seconda parte del ritiro, invece, inizierebbe il 4 maggio e prevederebbe la ripresa degli allenamenti, prima in gruppi isolati e poi tutta la squadra insieme, per un periodo totale di tre settimane.

Al termine delle tre settimane, ci sarebbero poi nuovi controlli medici che, qualora non dovessero concludersi in maniera negativa, permetteranno il ritorno in campo e la ripresa della Serie A il 24 o il 31 maggio o, se le condizioni lo richiedessero, più tardi il 7 giugno.

In tal modo, infatti, il nuovo calendario potrebbe dar vita a diversi turni infrasettimanali con l’obiettivo di completare la stagione entro metà luglio, cercando quindi di non arrivare alla deadline prestabilita da FIFA per la conclusione della stagione calcistica 2019-2020 del 3 agosto.

D’altronde, concludere i campionati tra il 30 giugno e il 12 luglio significherebbe permettere alla UEFA di impegnare il mese successivo e concludere le stagioni di Champions League e Europa League entro la precedente deadline citata.

Infine, oltre alla possibilità di disputare le coppe europee durante il completamento dei campionati, è quasi certo che, almeno per un mese se non addirittura fino al termine effettivo della stagione, le partite verranno disputate a porte chiuse.

