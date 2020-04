Emergenza Coronavirus, ripresa Serie A: allenamenti in 3 fasi e ipotesi porte chiuse fino a Natale

Con il prossimo decreto legislativo è possibile che le squadre possano tornare ad allenarsi, ma in tre fasi diverse: convocazione e test medici; lavoro a piccoli gruppi; e lavoro in gruppo di tutta la rosa. Inoltre, a causa dell’emergenza Coronavirus è possibile che le partite di Serie A saranno disputate a porte chiuse fino a Natale

Potrebbe essere un giorno fondamentale per il calcio italiano. Infatti, oggi è prevista l’approvazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del prolungamento del lockdown fino al 4 maggio.

Una decisione assolutamente fondamentale da parte del Governo, che però potrebbe inserire delle clausole nel nuovo DPCM, conosciuto più comunemente come decreto legislativo, che potrebbero interessare appunti gli sport.

Infatti, lo stop dei campionato ha gettato la Serie A in una crisi economica senza precedenti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla necessità di affrontare al meglio il pericolo e la diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19.

Con alcune postille del decreto legislativo, secondo le indiscrezioni che circolano da diverse ore, il Governo potrebbe permettere agli atleti di tornare ad allenarsi, ma solo in determinate fasi.

In tal senso, la Lega Serie A, la FIGC e l’AIC stanno pensando ad un programma di ripresa degli allenamenti in tre fasi diverse:

FASE 1: convocazione e test medici

FASE 2: lavoro in piccoli gruppi

FASE 3: allenamento in gruppo

La Fase 1 potrebbe iniziare già nel mese d’aprile, probabilmente dopo Pasqua, quando i calciatori potrebbero essere convocati in un maxi ritiro per effettuare test ed esami medici.

Dopo una settimana potrebbe iniziare la Fase 2, che prevederebbe l’allenamento in piccoli gruppi isolati, iniziando quindi la preparazione atletica, al termine però della quale poi ci sarebbero nuove visite mediche per il controllo sanitario.

Infine, dal 4 maggio potrebbe iniziare la Fase 3, in cui finalmente tutta la rosa, cioè tutta la squadra, si allenerebbe in gruppo, cioè tutti i calciatori si allenerebbero insieme, completando tutta la fase per garantire la ripresa e il ritorno in campo con la giusta condizione atletica.

E’ ovvio che prima di tornare a disputare le partite ci sarebbe un ulteriore controllo medico per tutti i calciatori, che però sarebbero pronti per il 17-24 maggio.

Non solo buone notizie, però. Infatti, le istituzioni calcistiche starebbero pensando a disputare tutte le partite a porte chiuse fino al prossimo Natale, quindi non solo completare la stagione 2019-2020 senza tifosi, ma anche iniziare la prossima stagione 2020-2021 con gli spalti degli stadi completamente vuoti.

Il motivo è molto semplice: prima di quella data difficilmente il virus sarà stato del tutto debellato e si vuole ridurre al minimo rischio di scoppi di nuovi focolai.

