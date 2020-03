Emergenza Coronavirus: raccolta fondi dall’Italia campione del mondo 2006

E’ nata una nuova raccolta fondi ideata dai calciatori che portarono la Nazionale Italiana sul tetto del mondo nel 2006. L’iniziativa è chiamata “Be Champion against Covid 19” ed ha lo scopo di aiutare la Croce Rossa Italiana alla lotta contro la diffusione del Coronavirus.

Uno dei protagonisti della raccolta e della Nazionale di allora è Alessandro Del Piero, che ha spiegato che il tutto è nato nella chat di whatsapp dei campioni del mondo. Il fine di questa iniziativa è quello di fornire tutti gli accessori necessari alla Croce Rossa e di coprire gli spostamenti straordinari che questa deve sostenere.

Il capitano Fabio Cannavaro ha annunciato sul proprio profilo instagram di scendere in campo insieme ai suoi ex compagni per questa nuova sfida. Inoltre, invita chiunque voglia a partecipare alla raccolta, tramite una campagna GoFoundMe “italiawc2006”.

Cannavaro dalla Cina, Del Piero da Los Angeles, l’dea è quella di far partecipare tutto il mondo a questa iniziativa, per dare un concreto sostegno all’Italia che è uno tra i Paesi più colpiti dal Coronavirus.

In particolare, la Croce Rossa Italiana agisce in prima linea su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza, attraverso il prezioso contributo di volontari e volontarie che offrono il loro tempo e fatica per assistere i più bisognosi.

