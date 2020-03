Emergenza Coronavirus, quarantena e isolamento: cosa fanno gli sportivi?

Con l’emergenza Coronavirus ormai lo sport europeo è quasi tutto fermo, con molti protagonisti in isolamento e quarantena. Costretti a rimanere a casa con la propria famiglia, i personaggi dello sport impiegano il loro tempo in modo originale, scoprendo nuove passioni ed attività anche extra sportive.

C’è chi si abbandona alla lettura dei libri, come il Papu Gomez in compagnia della moglie, o chi si diletta in cucina come Miralem Pjanic. Sono diversi anche coloro che si dedicano alle pulizie di casa, tra cui l’attaccante del Milan Samu Castillejo e il re dei social Bobo Vieri. L’ex bomber azzurro, ha promesso alla compagna Costanza Caracciolo di impegnarsi nell’igiene casalinga per due settimane.

Sono molti anche i calciatori che passano il tempo con i propri animali domestici. Direttamente da Parigi, fresco di qualificazione ai quarti di Champions League, Mauro Icardi si gode il riposo forzato con il cane Tano. Anche l’ex bianconero Claudio Marchisio mostra sui propri social un abbraccio affettuoso con il suo cane, dichiarando che presto tutto si risolverà.

C’è chi però non perde tempo e pensa a mantenersi in forma, come il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic ed il suo compagno di squadra Milan Skriniar, entrambi a sudare sul tapis roulant a casa del croato. Anche Edin Dzeko si allena tra le mura domestiche con la moglie Amra, dimostrando grande professionalità e dedizione.

Per chi non può separarsi nè dai giochi nè dalla propria amata, può prendere come esempio il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, che viene immortalato mentre gioca alla play station e nel frattempo partecipa all’allenamento della fidanzata Giulia.

E Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese è rimasto in Portogallo per stare vicino alla madre, dove resterà fino alla fine del periodo d’isolamento.

