Emergenza Coronavirus, Premier League: club vogliono confermare il 30 giugno come deadline. Ipotesi stagione 2020-2021 a 22 squadre

In Inghilterra si sta discutendo per la deadline della Premier League. I club spingono per il 30 giugno, per evitare problemi con i calciatori in scadenza di contratto. Al termine della stagione mancano 9 gare e c’è da capire se verrà resa nulla o assegnare il titolo al Liverpool. Si attendono aggiornamenti dalla FIFA

Logo della Premier League. Fonte: Wikipedia Premier

Lo stallo del calcio causato dall’emergenza Coronavirus, continua a portare con sé molti punti interrogativi sulla stagione in corso. Uno dei più ricorrenti, è quello che riguarda il termine di scadenza dei campionati, entro il quale le competizioni devono terminare.

In particolare, in Inghilterra si sta discutendo della deadline della Premier League. In queste ore è un tema molto calco e sembra che molti club abbiano deciso per il 30 giugno come termine ultimo. Le ragioni di questa data come scadenza sono fortemente legate alla questione dei contratti: sono circa 70 i calciatori del massimo campionato inglese in scadenza al 30 giugno e le società vogliono evitare problemi legali con loro.

Su questo tema, la FIFA ha stabilito che i contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno, possono essere prolungati fino al termine della stagione, ma le varie squadre temono comunque di finire in tribunale con i propri calciatori, qualora chiedessero di liberarsi nella data prefissata. A quel punto, a decidere la questione sarebbe la legge del Regno Unito, che ovviamente scavalcherebbe qualunque decisione della FIFA.

In Inghilterra ci sono molti calciatori di spicco che sono soggetti a questa problematica, da Willian a Pedro, da Vertonghen a Lallana.

Al termine della stagione mancano 9 giornate, più 2 gare da recuperare e se fosse confermata la deadline del 30 giugno, sarebbe praticamente impossibile disputare tutte le gare. Molto ruota intorno alle modalità di chiusura della stagione, cioè se dichiararla nulla oppure dare per buona la classifica attuale con il Liverpool campione. C’è anche l’ipotesi di partire il prossimo anno con 22 squadre nella Premier League.

Oltre al problema dei contratti, c’è anche quello relativo agli sponsor. Il Liverpool, ad esempio, alla fine del mese di giugno dovrà cambiare sponsor tecnico ed un eventuale prolungamento della stagione oltre questo termine può causare problemi.

In definitiva, il campionato d’oltremanica è fermo dal 9 marzo e ora bisognerà attendere la decisione sulla deadline della stagione, che deve avere una maggioranza di 14 club per essere approvata.

