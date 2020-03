Emergenza Coronavirus: partite a porte chiuse in Bundesliga e diretta tv in chiaro per la Premier League

La Bundesliga ha disposto la disputa a porte chiuse di 8 partite su 9 per quanto riguarda il prossimo turno. Si va verso questo decisione anche in Premier League, con le partite che potrebbero essere mandate in diretta tv in chiaro.

L’Emergenza Coronavirus continua a stravolgere anche il mondo del calcio e dopo Italia e Spagna, colpisce duramente anche Germania ed Inghilterra. Nelle ultime ore i casi di contagio sono cresciuti e le due federazioni calcistiche sono dovute correre ai ripari.

Per quanto riguarda la Bundesliga, la lega tedesca ha fatto sapere che almeno 8 partite su 9 del prossimo turno dovranno disputarsi a porte chiuse. Le partite che si giocheranno senza pubblico saranno: Fortuna Dusseldorf-Padeborn di venerdì, Borussia Dortmund-Schalke, Colonia-Mainz, Hoffenheim-Hertha, Lipsia-Friburgo, Union Berlino-Bayern di sabato, Eintracht-Moenchengladbach di domenica e Werder-Bayer Leverkusen di lunedì.

L’unica eccezione è per Augsburg-Wolfsburg in programma domenica alle ore 18:00. Al momento, è l’unica partita che sarà disputata a porte aperte, ma è chiaro che con la situazione in costante cambiamento, anche questa potrebbe essere disputata a porte chiuse.

In Premier League si va verso lo stesso provvedimento e secondo il Times ciò dovrebbe divenire ufficiale nella giornata odierna. Nello scorso turno è stata già rinviata Manchester City-Arsenal dopo che i Gunners erano entrati i contatto con il presidente dell’Olympiacos, risultato positivo al Coronavirus.

Dovesse essere deciso per le porte chiuse, sempre secondo il quotidiano britannico, la Premier sta pensando a sorpresa di trasmettere in chiaro le partite in tv. I possessori di biglietti singoli o di abbonamenti, inoltre, potranno vedere le partite della loro squadra anche via streaming e non solo.

