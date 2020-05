Emergenza Coronavirus, nuovo calendario ufficiale Bundesliga 2019-2020: ripresa 16/5, fine il 27-28/6

In Germania il calcio riparte. La Bundesliga, infatti, il 16 maggio riapre i battenti, dopo lo stop forzato dall’emergenza Coronavirus. Un calendario intenso, che terminerà nel weekend del 27 e 28 giugno. Il Bayern Monaco tenterà di difendere il titolo, quando si trova a 5 lunghezze di vantaggio alla 25esima giornata

La Bundesliga è il primo grande campionato al mondo a ripartire. E’ arrivata l’ufficialità della data, cioè il 16 maggio. A renderlo noto è stata la Lega tedesca, che lo ha comunicato ai vari club dopo l’ok della Cancelliera Angela Merkel.

Una svolta molto importante quella che arriva dalla Germania, che può fare da guida per tutti gli altri Paesi europei. Ferma dal 13 marzo, la Bundesliga riapre le porte dopo praticamente due mesi, con la 26esima giornata di campionato. C’è il Bayern a guidare la classifica con 55 punti, che deve guardarsi le spalle dal Borussia Dortmund e Lipsia che inseguono a 51 e 50 punti.

Il campionato riprenderà rigorosamente a porte chiuse, scelta ovviamente dettata dala pandemia Coronavirus che ancora non è del tutto passata. Il presidente della DFL Christian Seifert avverte: “L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il Covid-19 non venga più preso seriamente. Servono disciplina, rispetto delle regole e responsabilità personale di ciascuno”.

Nel nuovo calendario, non è previsto il classico anticipo del weekend come di consueto. Al suo posto ci sarà il famoso “Monday night”, che andrà in scena lunedì 18 maggio alle 20.30. Ad esordire in questa rinascita del calcio tedesco saranno addirittura 10 squadre, che si affronteranno nei 5 match di sabato 16 maggio alle ore 15.30.

La capolista Bayern Monaco sarà impegnata domenica 17 maggio, alle ore 18 in casa dell’Union Berlin. E’ una sfida molto importante per i campioni in carica, che cercano di staccare le inseguitrici molto agguerrite.

Il calendario completo della 26esima giornata di Bundesliga:



Sabato 16 maggio, 15:30

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Lipsia – SC Friburgo

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Sabato 16 maggio, 18:30

Eintracht Francoforte – Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, 18:00

Union Berlin – Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, 20:30

Werder Brema – Bayer Leverkusen

