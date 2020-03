Emergenza Coronavirus: Lega Serie A ha chiesto sospensione pagamenti stipendi all’AIC

Difronte all’emergenza Coronavirus che tiene sotto scacco il paese ormai da giorni, la Lega Calcio continua a chiedere in maniera sempre più insistente un netto taglio degli stipendi per i 20 club di Serie A. Oggi l’incontro con l’AIC.

La Serie A 2019-2020 ormai è virtualmente finita e sebbene si continui a prorogare tale decisione, prima o poi, si arriverà ad un punto in cui sarà impossibile conciliare 12 giornate di campionato, semifinali e finale di Coppa Italia e coppe europee.

Siamo chiaramente difronte ad uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato, ma tant’è. Ora bisogna pensare alle priorità, tra le quali, come sottolineato da Tommasi qualche ora, non figura certo il calcio, non quello giocato almeno.

Bisogna tutelare la salute degli staff e dei giocatori e preservare l’equilibrio economico di tutto il sistema Serie A. Quindi se da un lato c’è l’intenzione dell’AIC di tutelare innanzitutto i calciatori, anche dal punto di vista economico, dall’altro vi è quella della Lega Calcio che in una lettera inviata allo stesso sindacato dei calciatori ha chiesto, senza troppi giri di parole, la sospensione degli stipendi per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno.

“Si richiede l’interruzione degli stipendi dei calciatori fino alla fine della situazione di emergenza“.

Questo il passaggio chiave della missiva che Dal Pino ha inviato a Tommasi. Lega Calcio e AIC si incontreranno comunque oggi alle 19:00 in videoconferenza per prendere, si spera, le giuste decisioni. Tra poco meno di due ore invece, precisamente alle 17:00, la Lega incontrerà i rappresentanti dei 20 club di Serie A per discutere del taglio degli stipendi.

L’auspicio è quello di vedere le società del nostro campionato allinearsi alla decisione dei calciatori e dello staff della Juventus che nella giornata di sabato hanno fatto sapere di aver rinunciato agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Le riunioni inizieranno a breve, quindi non ci resta che attendere.

