Emergenza Coronavirus: le regole per evitare il contagio

Le regole varate dal governo per contenere il contagio da Coronavirus. Scuole ed università chiuse fino al 15 marzo, il calcio a porte chiuse fino al 3 aprile.

L’Italia sta affrontando da circa due settimane l’emergenza sanitaria dovuta al contagio da Coronavirus, da quando il 21 febbraio 2020 è stato scoperto il primo focolaio all’interno del nostro paese. Le regioni più colpite sono state Lombardia e Veneto, ma con lo scorrere dei giorni i casi di contagio si sono e si stanno verificando anche in altre regioni, seppur la zona maggiormente a rischio (le cosiddette zone rosse che stanno vivendo in una sorta di isolamento forzato) resta quella del Nord Italia, in primis Codogno, il comune in provincia di Lodi scenario dei primi contagi su territorio italiano.

Le istituzioni si sono subito mosse con misure di prevenzione atte a contenere nelle zone di quarantena lo sviluppo del virus, come la chiusura di luoghi di aggregazione pubblica come cinema, teatri e locali e ad indicare giuste norme per salvaguardare la salute collettiva. Oltre a misure stringenti come il recente “droplet”, vale a dire la distanza minima di 1 metro da tenere tra persona e persona per evitare eventuali contaggi e il consiglio di diminuire momenti di socializzazione, è di ieri 4 marzo che il Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ordinato la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo.

Anche il mondo dello sport si è adeguato al momento di emergenza sanitaria, con un weekend vissuto tra molte polemiche per il rinvio di alcune partite di campionato, col dubbio di giocare o meno a porte chiuse. A porre fine alla questione ci ha pensato un decreto governativo che ha imposto che ogni manifestazione sportiv venga svolta senza la presenza di pubblico, almeno fino alla data del 3 aprile.

L’SSN sta lavorando alacremente in tutta Italia per sopperire all’emergenza sanitaria e gestire la situazione Coronavirus, che purtroppo ha già causato vittime nel paese. Non sono ancora chiari i veri effetti del virus sviluppatosi originiariamente in Cina, nè tanto meno quando il contagio esaurirà il suo picco. Una delle poche certezze finora riguardo al Coronavirus è il suo alto tasso di contagiosità e il pericolo che ne può scaturire soprattutto sulle persone più anziane già soggette a patologie pregresse.

Il Governo nell’ultima settimana ha diramato dei consigli utili da seguire per capire sintomi e prevenire il rischio contagio da Covid-19.

L’origine del Coronavirus è stata identificata a Wuhan, in Cina alla fine del 2019 ed è considerato un ceppo virale mai identificato dall’uomo. Il Coronavirus provoca sintomi molto simili a quelle di altre malattie respiratorie (come tosse, febbre, raffreddore, mal di gola) nei casi più lievi o polmoniti e difficoltà a respirare nei casi più gravi. Se una persona dovesse manifestarne i sintomi, il consiglio è di non andare al pronto soccorso ma chiamare il numero di riferimento per ogni regione, o il 1500 (numero di pubblica utilità del Ministero della Salute).

Le regole fondamentali per prevenire contagio da Coronavirus sono:

1) lavarsi bene e spesso le mani.

2) evitare contatti con persone soggette ad infezioni respiratorie acute, mantenendo almeno 1 metro di distanza da chi tossisce o starnutisce: il virus è trasmissibile tramite le goccioline di saliva che possono essere emesse.

3) Non toccarsi occhi, bocca, naso con le mani: il virus è maggiormente trasmissiible per via respiratoria, ma può entrare nell’organismo anche attraverso occhi, bocca e naso. Va evitato di toccarle con mani non lavate, che possono esser state a contatto con superfici contaminate dal virus.

4) Quando si starnutisce o tossisce farlo all’interno del gomito o su di un fazzoletto da gettare immediatamente.

5) non sono utili i normali farmaci anti biotici e anti virali: al momento non esiste una cura o un vaccino sicuro per il Coronavirus, e i normali anti biotici funzionano solo coi batteri ma non coi virus.

6) Pulire le superifici con disinfettanti a base di cloro e alcol: disinfettanti chimici in grando di uccidere il Covid-19.

7) L’uso della mascherina è consigliabile solo se si ha la certezza di essere malato o se si assiste una persona malata, con l’obiettivo di prevenirne il contagio.

8) Prodotti o pacchi made in China o provenienti dalla cina non sono pericolosi per la trasmissione del Coronavirus. Questo perché il virus non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

9) Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus: al momento non c’è nessune videnza scientifica che gli animali da compagnia come cani e gatti trasmettano il virus. In ogni caso è sempre prudente lavarsi bene le mani dopo essere venuto a contatto con un animale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA