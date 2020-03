Emergenza Coronavirus: ipotesi calendario Serie A dal 3 giugno al 12 luglio

Il presidente della FIGC, Gravina, ha rivelato l’intenzione di riprendere il campionato e nel caso disputarlo anche in estate, tra giugno e agosto. Per questo, l’ipotesi di un nuovo calendario della Serie A potrebbe basarsi sull’inizio il 3 giugno e la fine il 12 luglio

Nelle prossime ore l’ECA, la UEFA e le leghe europee si riuniranno in call video conference per trovare una soluzione riguardo la sospensione dei tornei, causata dall’emergenza sanitaria dovuta al pericolo e alla diffusione del contagio del Coronavirus.

Nonostante il Covid-19, infatti, la maggior parte delle leghe nazionali, la Lega Serie A in primis, considera assolutamente necessario riprendere i campionato, altrimenti si rischierebbe il collasso economico, come dimostra l’indebitamento da oltre 2,5 miliardi di euro del calcio italiano.

Insomma, la sospensione definitiva potrebbe far collassare totalmente il sistema. Per questo, almeno per il momento, non è un’ipotesi contemplata, come ha confermato anche il presidente della FIGC.

Infatti, Gabriele Gravina nelle scorse ore ha affermato che la ripresa del campionato potrebbe anche essere contemplata direttamente in estate, addirittura tra giugno e agosto:

Se ci vengono concessi il mese di luglio e quello di agosto, così come si sta orientando la Uefa e tutte le federazioni, potrebbe quello il periodo di riferimento.

Quindi, l’obiettivo è finire il campionato di Serie A, a tutti i costi. Proprio per questo, già stanno circolando ipotesi anche per quanto riguarda il nuovo calendario.

In tal senso, l’ipotesi più accreditata è l’inizio della ripresa il 3 giugno, con partite infrasettimanali e nel weekend, così da concludere tutto per il 12 luglio, sforando certamente la deadline del 30 giugno, quindi prorogando la stagione fino al 15 luglio e, di conseguenza, anche i contratti e i prestiti di quindici giorni.

Il problema, piuttosto, risulterebbe quella di trovare una data plausibile per recuperare le quattro gare della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno, non disputate, cioè Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, per le quali si potrebbe ipotizzare una sorta di anticipo al 31 maggio, emergenza Coronavirus permettendo ovviamente.

La linea di Gravina e di tutto il calcio europeo, quindi, è la stessa: concludere regolarmente i campionati. Difficilmente, infatti, le classifiche saranno congelate e i titoli non assegnati.

Certo, non mancano le discussioni tra le parti. D’altronde, si è creata in Lega una vera e propria spaccatura su chi vuole riprendere a giocare e chi, invece, preferirebbe chiudere qui la stagione.

L’auspicio è la ripresa già a maggio ma, almeno per il momento, sembra difficile se non impossibile. Più probabile, invece, l’ipotesi di fine maggio-inizio giugno, concentrando così l’intero calendario in 45, massimo 60 giorni.

Bisognerà capire pure cosa ne pensa la UEFA, che deve valutare se e come completare la Champions League e l’Europa League. In tal senso, si sta valutando anche l’ipotesi di lasciare prima spazio al completamento dei campionati e solo dopo, quindi più o meno da metà luglio, alle coppe.

Tutto questo non basta, visto che bisognerà anche decidere se si potrà giocare a porte aperte o chiuse e dove disputare le partite, visto che l’espandersi o il ridursi dell’epidemia in certe zone potrebbe obbligare ovviamente a spostare le gare in luoghi più sicuri.

Certo è che la priorità resta quella di ripartire con la stagione 2020-2021, cioè la prossima, massimo entro metà settembre, visto che tutte le competizioni dovranno concludersi in tempo, quindi entro il 1 giugno, per arrivare agli Europei, alla Copa America e alle Olimpiadi, rinviate appunto all’estate 2021.

Qualora dovesse accadere proprio tutto ciò che abbiamo descritto, la prossima stagione sarà piena di partite e avrà pochissime pause.

In attesa delle decisioni definitive, quindi la linea da seguire è limitare i danni economici per i club… Coronavirus permettendo.

Ecco l’ipotetico calendario della Serie A:

IL CALENDARIO IPOTETICO

27A GIORNATA 3-4 GIUGNO

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28A GIORNATA 6-7 GIUGNO

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29A GIORNATA 10-11 GIUGNO

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30A GIORNATA 13-14 GIUGNO

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31A GIORNATA 17-18 GIUGNO

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

32A GIORNATA 20-21 GIUGNO

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

33A GIORNATA 24-25 GIUGNO

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34A GIORNATA 27-28 GIUGNO

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35A GIORNATA 1-2 LUGLIO

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36A GIORNATA 4-5 LUGLIO

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37A GIORNATA 8-9 LUGLIO

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38A GIORNATA 11-12 LUGLIO

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese

