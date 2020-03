Emergenza Coronavirus, il River Plate si rifiuta di giocare: sanzione da parte della Federcalcio argentina

Il River Plate chiude le proprie strutture e si rifiuta di giocare fino a data da destinarsi. La Federcalcio argentina però non ci sta e minaccia sconfitta a tavolino.

“Seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e attento alle varie risoluzioni del governo nazionale e della città di Buenos Aires in merito alla pandemia di coronavirus, il River Plate dichiara che il club si ferma da sabato 14 marzo a tempo indeterminato”

Con questo comunicato, emesso attraverso il proprio sito ufficiale, il River Plate, annuncia la chiusura delle proprie strutture e il rifiuto definitivo nel disputare la partita contro l’Atletico Tucuman di Superleague Cup e le altre gare a venire.

D’altro canto, però, la Federcalcio argentina sembra non voler concedere sconti, e dopo aver preso misure precauzionali adottando la soluzione di giocare a porte chiuse, sentenzia così nei confronti dello storico club: “L’atteggiamento adottato unilateralmente da una società sarà passibile di sanzioni. Le competizioni sono rette da regole e tutti devono rispettarle, soprattutto se le autorità nazionali non riscontrano ragioni scientifiche per impedire la disputa delle partite, una volta deciso che le stesse si giocheranno a porte chiuse e senza pubblico“.

Intanto, il numero di persone colpite dal coronavirus in Argentina sale a 34, con un totale di già due decessi. Chissà se questi dati faranno sì che la Federcalcio possa prendere una decisione diversa da quella annunciata.

