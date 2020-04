Emergenza Coronavirus, FIFA: ok proroga scadenza contratti oltre il 30 giugno

La FIFA ha deciso di concedere una proroga ai contratti in scadenza oltre il 30 Giugno a causa dell’emergenza Coronavirus. Toccherà ora alle società mettersi d’accordo con i propri tesserati.

Nuovo passo indietro della FIFA che ha acconsentito nel concedere ai club una proroga riguardo i contratti dei propri giocatori in scadenza a Giugno. A confermarlo è stato il vice-presidente della FIFA Vincent Montagliani a GR Parlamento.

Il vicepresidente della FIFA ha anche dichiarato come ora spetterà ai club e ai giocatori trovare un nuovo accordo. Inizialmente si pensava fosse impensabile ciò, con il legale della FIFA Emilio Garcia Silvero che aveva smentito tale ipotesi a Cadena Cope.

Alla fine, invece, è stata la stessa FIFA a smentire il suo stesso legale, annunciando per bocca per proprio vicepresidente la proroga dei contratti oltre il 30 Giugno. Ciò cambia tutti gli scenari in fase di calciomercato con i giocatori che continueranno ad appartenere alle rispettive squadre, trovando però un accordo come chiesto da Montagliani.

Cambieranno dunque anche le date del calciomercato, con la FIFA che sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione.

Inoltre, come espresso nel comunicato ufficiale di qualche settimana fa, la FIFA cercherà “di garantire, ove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà anche conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto funzionamento delle competizioni, in modo che i risultati sportivi di qualsiasi competizione non siano ingiustamente perturbati”.

