Emergenza Coronavirus, decisione IFAB: aumentate a 5 le sostituzioni

Per sopperire ai possibili problemi legati alle tantissime partite ravvicinate dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, l’IFAB ha approvato la modifica temporanea del regolamento aumentando il numero delle sostituzioni per squadra ad ogni partita da 3 a 5, da effettuare però in tre momenti precisi, e, addirittura, in caso di supplementari, a 6.

Si sta cercando davvero in tutti i modi di tornare a giocare a calcio e riprendere le competizioni da dove sono state sospese ormai a fine febbraio-inizio maggio a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione e al pericolo di contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19.

Mentre i vari paesi stanno prendendo decisioni ambigue, contraddittorie e diverse, come lo stop definitivo della Ligue 1 in Francia con assegnazione titoli e posizioni e la ripresa ufficiale della Bundesliga in Germania da metà mese, la FIFA ha lavorato con l’IFAB per modificare il regolamento.

Infatti, poiché la ripresa delle competizioni potrebbe portare ad un numero di partite ravvicinate tale da accrescere il rischio di infortuni, la FIFA e l’IFAB hanno deciso di approvare la proposta di aumentare il numero delle sostituzioni consentite ad ogni squadra in ogni partita.

Non più, quindi, tre sostituzioni per squadra, ma addirittura cinque, ma riducendo le interruzioni, visto che ci saranno solo tre opportunità per effettuare i cambi durante lo svolgimento della partita, quindi almeno due di esse saranno sostituzioni doppie.

Ovviamente, sono sempre consentite le sostituzioni durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo e, nel caso di sostituzione contemporanea da parte di entrambe le squadre, essa conterà solo come una delle tre opportunità di effettuare cambi per ogni squadra.

Allo stesso tempo, in caso di competizioni con tempi supplementari, le sostituzioni e le opportunità non usate durante i tempi regolamentari possono essere usati dopo e, nel caso in cui esse siano già state sfruttate, ogni squadre avrà diritto addirittura ad una sesta sostituzione.

Ecco il comunicato da parte della FIFA:

– Ogni squadra sarà autorizzata a utilizzare un massimo di cinque sostituti.

– Per ridurre l’interruzione della partita, ogni squadra avrà un massimo di tre opportunità per effettuare sostituzioni durante il gioco; le sostituzioni possono anche essere effettuate a metà tempo.

– Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, questa verrà considerata come una delle tre opportunità per ciascuna squadra.

– Le sostituzioni e le opportunità non utilizzate vengono portate avanti nel tempo supplementare.

– Laddove le regole della competizione consentano una sostituzione aggiuntiva nei tempi supplementari, le squadre avranno ciascuna un’opportunità di sostituzione aggiuntiva; le sostituzioni possono anche essere effettuate prima dell’inizio dei tempi supplementari e nell’intervallo tra i tempi supplementari.

